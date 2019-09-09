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أجواء الإثنين .. الهطولات عنوان توقعات "المسند والحصيني"

متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسِّس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يشهد اليوم الإثنين هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#الباحة ومرتفعات #جازان.

من جهته، توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، وذلك بمناطق عدة اليوم الإثنين.

وقال الحصيني؛ مغرّداً وموضحاً: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب المدينة مع فرصة سيول على جازان وعسير والباحة بشكلٍ أقل، كما يُتوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على "الشرقية" ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

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أجواء الإثنين .. الهطولات عنوان توقعات "المسند والحصيني"
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسِّس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يشهد اليوم الإثنين هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#الباحة ومرتفعات #جازان.

من جهته، توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، وذلك بمناطق عدة اليوم الإثنين.

وقال الحصيني؛ مغرّداً وموضحاً: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب المدينة مع فرصة سيول على جازان وعسير والباحة بشكلٍ أقل، كما يُتوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على "الشرقية" ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
08:24 AM

أجواء الإثنين .. الهطولات عنوان توقعات "المسند والحصيني"

متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسِّس لجنة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يشهد اليوم الإثنين هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#الباحة ومرتفعات #جازان.

من جهته، توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، وذلك بمناطق عدة اليوم الإثنين.

وقال الحصيني؛ مغرّداً وموضحاً: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب المدينة مع فرصة سيول على جازان وعسير والباحة بشكلٍ أقل، كما يُتوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على "الشرقية" ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

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