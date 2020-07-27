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تعرّف على تطورات "الجائحة" في عمان والكويت

إجمالي مصابي "كورونا" في السلطنة 77.058

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1053 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77.058 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 57.028 حالة.

من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 684 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.057 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد

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تعرّف على تطورات "الجائحة" في عمان والكويت
سبق

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1053 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77.058 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 57.028 حالة.

من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 684 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.057 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:46 PM

تعرّف على تطورات "الجائحة" في عمان والكويت

إجمالي مصابي "كورونا" في السلطنة 77.058

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1053 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77.058 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 57.028 حالة.

من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 684 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.057 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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