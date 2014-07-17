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القصيم.. انتهاء الاستعدادات لانطلاق مهرجان العنب السادس غداً

حراك زراعي اقتصادي يستمر سبعة أيام ويتناغم مع رؤية ٢٠٣٠

ينطلق مهرجان العنب السادس بمنطقة القصيم يوم غد الخميس، وذلك على طريق حائل- القصيم تحت شعار "عناقيد العنب.. ثريات الذهب"، ويهدف لتسويق منتج العنب والتعريف به كأحد الروافد الزراعية الاقتصادية، ودعم المزارعين، وتوفير مصدر دخل لهم، وخلق فرص وظيفية مؤقتة للعاملين في القطاع الزراعي.

وقال رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد محمد السالم إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق المهرجان في حلته السادسة، إذ تم تجهيز أكشاك البيع الخاصة بالمزارعين والمعارض المتعددة وعصائر العنب ومنصات التسويق إضافة إلى العروض المتنوعة".

وأضاف المهندس "السالم" أن المهرجان يسعى لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال استثمار تميز مركز الصلبية بمزارع العنب وتهيئة الموقع للمزارعين والتعريف بمنتجاتهم مما يعزز الحراك الاقتصادي بالمنطقة ويتوافق مع رؤية 2030 التي تهتم بعمليات التصدير وهو ما حرصت عليه اللجنة هذا العام من خلال العمل على التطوير بعد اكتساب الخبرة خلال السنوات الماضية".

وأشار "السالم" إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة سبعة أيام سيعزز الجانب السياحي بخلق فعاليات جاذبة تشجع على السياحة الداخلية لاسيما ومثل هذا التوقيت يعتبر الإجازة الموسمية وهي فرصة سانحة للزوار للاستمتاع بالبرامج المقدمة.

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القصيم.. انتهاء الاستعدادات لانطلاق مهرجان العنب السادس غداً
سبق

ينطلق مهرجان العنب السادس بمنطقة القصيم يوم غد الخميس، وذلك على طريق حائل- القصيم تحت شعار "عناقيد العنب.. ثريات الذهب"، ويهدف لتسويق منتج العنب والتعريف به كأحد الروافد الزراعية الاقتصادية، ودعم المزارعين، وتوفير مصدر دخل لهم، وخلق فرص وظيفية مؤقتة للعاملين في القطاع الزراعي.

وقال رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد محمد السالم إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق المهرجان في حلته السادسة، إذ تم تجهيز أكشاك البيع الخاصة بالمزارعين والمعارض المتعددة وعصائر العنب ومنصات التسويق إضافة إلى العروض المتنوعة".

وأضاف المهندس "السالم" أن المهرجان يسعى لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال استثمار تميز مركز الصلبية بمزارع العنب وتهيئة الموقع للمزارعين والتعريف بمنتجاتهم مما يعزز الحراك الاقتصادي بالمنطقة ويتوافق مع رؤية 2030 التي تهتم بعمليات التصدير وهو ما حرصت عليه اللجنة هذا العام من خلال العمل على التطوير بعد اكتساب الخبرة خلال السنوات الماضية".

وأشار "السالم" إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة سبعة أيام سيعزز الجانب السياحي بخلق فعاليات جاذبة تشجع على السياحة الداخلية لاسيما ومثل هذا التوقيت يعتبر الإجازة الموسمية وهي فرصة سانحة للزوار للاستمتاع بالبرامج المقدمة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
03:30 PM

القصيم.. انتهاء الاستعدادات لانطلاق مهرجان العنب السادس غداً

حراك زراعي اقتصادي يستمر سبعة أيام ويتناغم مع رؤية ٢٠٣٠

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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ينطلق مهرجان العنب السادس بمنطقة القصيم يوم غد الخميس، وذلك على طريق حائل- القصيم تحت شعار "عناقيد العنب.. ثريات الذهب"، ويهدف لتسويق منتج العنب والتعريف به كأحد الروافد الزراعية الاقتصادية، ودعم المزارعين، وتوفير مصدر دخل لهم، وخلق فرص وظيفية مؤقتة للعاملين في القطاع الزراعي.

وقال رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد محمد السالم إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق المهرجان في حلته السادسة، إذ تم تجهيز أكشاك البيع الخاصة بالمزارعين والمعارض المتعددة وعصائر العنب ومنصات التسويق إضافة إلى العروض المتنوعة".

وأضاف المهندس "السالم" أن المهرجان يسعى لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال استثمار تميز مركز الصلبية بمزارع العنب وتهيئة الموقع للمزارعين والتعريف بمنتجاتهم مما يعزز الحراك الاقتصادي بالمنطقة ويتوافق مع رؤية 2030 التي تهتم بعمليات التصدير وهو ما حرصت عليه اللجنة هذا العام من خلال العمل على التطوير بعد اكتساب الخبرة خلال السنوات الماضية".

وأشار "السالم" إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة سبعة أيام سيعزز الجانب السياحي بخلق فعاليات جاذبة تشجع على السياحة الداخلية لاسيما ومثل هذا التوقيت يعتبر الإجازة الموسمية وهي فرصة سانحة للزوار للاستمتاع بالبرامج المقدمة.

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