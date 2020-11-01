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قتيلان و5 جرحى في هجوم مسلح شهدته مدينة كندية.. واعتقال مشتبه به

الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم.. المهاجم استخدم سلاحًا أبيض

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، عن سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مقاطعة كيبيك، وتوقيف مشتبه به.

وكشفت تقارير لاحقة عن سقوط قتيلين و5 جرحى في الحادث.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الكندية، فجر الأحد، عن سقوط "عدد من الضحايا" في هجوم بسلاح أبيض، وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة، أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهًا به"؛ داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب"؛ لأن "تحقيقًا ما زال جاريًا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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قتيلان و5 جرحى في هجوم مسلح شهدته مدينة كندية.. واعتقال مشتبه به
سبق

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، عن سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مقاطعة كيبيك، وتوقيف مشتبه به.

وكشفت تقارير لاحقة عن سقوط قتيلين و5 جرحى في الحادث.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الكندية، فجر الأحد، عن سقوط "عدد من الضحايا" في هجوم بسلاح أبيض، وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة، أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهًا به"؛ داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب"؛ لأن "تحقيقًا ما زال جاريًا".

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:40 AM

قتيلان و5 جرحى في هجوم مسلح شهدته مدينة كندية.. واعتقال مشتبه به

الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم.. المهاجم استخدم سلاحًا أبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، عن سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مقاطعة كيبيك، وتوقيف مشتبه به.

وكشفت تقارير لاحقة عن سقوط قتيلين و5 جرحى في الحادث.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الكندية، فجر الأحد، عن سقوط "عدد من الضحايا" في هجوم بسلاح أبيض، وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة، أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهًا به"؛ داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب"؛ لأن "تحقيقًا ما زال جاريًا".

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