النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين تحت تهديد السلاح على النزوح إلى السعودية

أفارقة يروون عبر مقاطع فيديو قصصهم وتعنيفهم

قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس بإجبار المئات من المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة على النزوح بالقوة والعنف وتحت تهديد السلاح إلى السعودية. ومن بين النازحين نساء وأطفال، أساءت الميليشيا معاملتهم، وقامت بتعنيفهم.

واعتدت الميليشيات على عشرات المهاجرين بالضرب وإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى إصابات بينهم، في سلوك يكشف عن الإجرام الحوثي تجاه المهاجرين.

وكشف عدد من الأفارقة عبر مقاطع فيديو عن قصصهم وتعنيفهم من قِبل الميليشيات الحوثية، وتهجيرهم، وضربهم أطفالاً ونساء ورجالاً.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين تحت تهديد السلاح على النزوح إلى السعودية
سبق

قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس بإجبار المئات من المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة على النزوح بالقوة والعنف وتحت تهديد السلاح إلى السعودية. ومن بين النازحين نساء وأطفال، أساءت الميليشيا معاملتهم، وقامت بتعنيفهم.

واعتدت الميليشيات على عشرات المهاجرين بالضرب وإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى إصابات بينهم، في سلوك يكشف عن الإجرام الحوثي تجاه المهاجرين.

وكشف عدد من الأفارقة عبر مقاطع فيديو عن قصصهم وتعنيفهم من قِبل الميليشيات الحوثية، وتهجيرهم، وضربهم أطفالاً ونساء ورجالاً.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:55 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:29 AM

شاهد .. ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين تحت تهديد السلاح على النزوح إلى السعودية

أفارقة يروون عبر مقاطع فيديو قصصهم وتعنيفهم

A A A
محمد المواسي - الرياض
23
48,962

قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس بإجبار المئات من المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة على النزوح بالقوة والعنف وتحت تهديد السلاح إلى السعودية. ومن بين النازحين نساء وأطفال، أساءت الميليشيا معاملتهم، وقامت بتعنيفهم.

واعتدت الميليشيات على عشرات المهاجرين بالضرب وإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى إصابات بينهم، في سلوك يكشف عن الإجرام الحوثي تجاه المهاجرين.

وكشف عدد من الأفارقة عبر مقاطع فيديو عن قصصهم وتعنيفهم من قِبل الميليشيات الحوثية، وتهجيرهم، وضربهم أطفالاً ونساء ورجالاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة