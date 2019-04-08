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نزوح 2200 شخص من العاصمة الليبية جراء الاشتباكات

عائلات أخرى محاصرة في بعض المناطق بسبب المواجهات

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، نزوح نحو أكثر من 2200 شخص مدني من العاصمة طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن عائلات أخرى لا تزال محاصرة في بعض المناطق بسبب الاشتباكات حول طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد دعت جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، إلى احترام هدنة إنسانية؛ لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قِبَل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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نزوح 2200 شخص من العاصمة الليبية جراء الاشتباكات
سبق

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، نزوح نحو أكثر من 2200 شخص مدني من العاصمة طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن عائلات أخرى لا تزال محاصرة في بعض المناطق بسبب الاشتباكات حول طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد دعت جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، إلى احترام هدنة إنسانية؛ لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قِبَل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:12 PM

نزوح 2200 شخص من العاصمة الليبية جراء الاشتباكات

عائلات أخرى محاصرة في بعض المناطق بسبب المواجهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، نزوح نحو أكثر من 2200 شخص مدني من العاصمة طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن عائلات أخرى لا تزال محاصرة في بعض المناطق بسبب الاشتباكات حول طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد دعت جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، إلى احترام هدنة إنسانية؛ لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قِبَل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

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