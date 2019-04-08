نزوح 2200 شخص من العاصمة الليبية جراء الاشتباكات

عائلات أخرى محاصرة في بعض المناطق بسبب المواجهات

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، نزوح نحو أكثر من 2200 شخص مدني من العاصمة طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن عائلات أخرى لا تزال محاصرة في بعض المناطق بسبب الاشتباكات حول طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد دعت جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، إلى احترام هدنة إنسانية؛ لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قِبَل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.