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بالصور.. الصين تبني مستشفى ضخماً في 7 أيام لمحاربة "كورونا"

يقع في الضواحي الغربية لمدينة "ووهان" معقل الفيروس

يُنتظر أن تنتهي السلطات الصينية من بناء مستشفى ضخم بسعة ألف سرير حتى نهاية الأسبوع الجاري، ضمن سعيها لمكافحة فيروس "كورونا" القاتل.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت تقارير صينية أن المستشفى الذي بدأ العمل عليه منذ يوم الجمعة الماضي، أطلق عليه اسم "شين شان"، ويقع في الضواحي الغربية لمدينة "ووهان"، معقل فيروس "كورونا"، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع.

وأشارت التقارير إلى أنه مع انتشار المرض بشكل أسرع من المتوقع صدر قرار من السلطات الصينية ببناء مستشفيين إضافيين بسعة تصل إلى 1300 سرير بسرعة عاجلة، أحدهما في مدينة "هوانجانج".

وعرض التلفزيون الحكومي الصيني صوراً من النشاط في موقع البناء مع عشرات من الحفارات والشاحنات ومواد البناء والمعدات الأخرى، مضيفاً أن المستشفى يتوقع أن يكون جاهزاً حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأقصى حد تقرر لاستلامه من شركات البناء يوم 2 فبراير المقبل.

السلطات الصينية بناء مستشفى ضخم فيروس كورونا الجديد

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بالصور.. الصين تبني مستشفى ضخماً في 7 أيام لمحاربة "كورونا"
سبق

يُنتظر أن تنتهي السلطات الصينية من بناء مستشفى ضخم بسعة ألف سرير حتى نهاية الأسبوع الجاري، ضمن سعيها لمكافحة فيروس "كورونا" القاتل.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت تقارير صينية أن المستشفى الذي بدأ العمل عليه منذ يوم الجمعة الماضي، أطلق عليه اسم "شين شان"، ويقع في الضواحي الغربية لمدينة "ووهان"، معقل فيروس "كورونا"، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع.

وأشارت التقارير إلى أنه مع انتشار المرض بشكل أسرع من المتوقع صدر قرار من السلطات الصينية ببناء مستشفيين إضافيين بسعة تصل إلى 1300 سرير بسرعة عاجلة، أحدهما في مدينة "هوانجانج".

وعرض التلفزيون الحكومي الصيني صوراً من النشاط في موقع البناء مع عشرات من الحفارات والشاحنات ومواد البناء والمعدات الأخرى، مضيفاً أن المستشفى يتوقع أن يكون جاهزاً حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأقصى حد تقرر لاستلامه من شركات البناء يوم 2 فبراير المقبل.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
04:02 PM

بالصور.. الصين تبني مستشفى ضخماً في 7 أيام لمحاربة "كورونا"

يقع في الضواحي الغربية لمدينة "ووهان" معقل الفيروس

A A A
خالد علي - الرياض
12
20,927

يُنتظر أن تنتهي السلطات الصينية من بناء مستشفى ضخم بسعة ألف سرير حتى نهاية الأسبوع الجاري، ضمن سعيها لمكافحة فيروس "كورونا" القاتل.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت تقارير صينية أن المستشفى الذي بدأ العمل عليه منذ يوم الجمعة الماضي، أطلق عليه اسم "شين شان"، ويقع في الضواحي الغربية لمدينة "ووهان"، معقل فيروس "كورونا"، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع.

وأشارت التقارير إلى أنه مع انتشار المرض بشكل أسرع من المتوقع صدر قرار من السلطات الصينية ببناء مستشفيين إضافيين بسعة تصل إلى 1300 سرير بسرعة عاجلة، أحدهما في مدينة "هوانجانج".

وعرض التلفزيون الحكومي الصيني صوراً من النشاط في موقع البناء مع عشرات من الحفارات والشاحنات ومواد البناء والمعدات الأخرى، مضيفاً أن المستشفى يتوقع أن يكون جاهزاً حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأقصى حد تقرر لاستلامه من شركات البناء يوم 2 فبراير المقبل.

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