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في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس .. الجزيرة الإماراتي يواجه الإسماعيلي المصري

يحتضن ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، مباراة الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي المصري غدًا الثلاثاء، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
ونجح الفريق المصري في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون مقابل، ويحتاج الجزيرة إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي، أو هدفين دون رد والاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.
في المقابل، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لحجز مكانه بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.
يُذكر أن 5 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة إلى الاتحاد السكندري المصري.

أبوظبي ملعب محمد بن زايد بأبوظبي الجزيرة الإسماعيلي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس .. الجزيرة الإماراتي يواجه الإسماعيلي المصري
سبق

يحتضن ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، مباراة الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي المصري غدًا الثلاثاء، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
ونجح الفريق المصري في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون مقابل، ويحتاج الجزيرة إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي، أو هدفين دون رد والاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.
في المقابل، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لحجز مكانه بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.
يُذكر أن 5 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة إلى الاتحاد السكندري المصري.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
10:16 PM

في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس .. الجزيرة الإماراتي يواجه الإسماعيلي المصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتضن ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، مباراة الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي المصري غدًا الثلاثاء، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
ونجح الفريق المصري في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون مقابل، ويحتاج الجزيرة إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي، أو هدفين دون رد والاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.
في المقابل، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لحجز مكانه بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.
يُذكر أن 5 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة إلى الاتحاد السكندري المصري.

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