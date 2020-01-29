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مصادرة مواد مجهولة ومنتهية الصلاحية خلال جولات "لجنة العطارة" بعفيف

تم إغلاق المحالّ المخالفة وتغريمها

نفذت لجنة العطارة المشكّلة من التجارة والمستشفى والشرطة وترأسها بلدية عفيف، اليوم، جولات تفتيشية على محالّ العطارة والتجميل، وتم رصد عدد من المخالفات جرى اتخاذ اللازم حيالها.

ورصدّ المفتشون خلال الجولة، عدداً من المواد المنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم مصادرتها جميعاً مع إغلاق المحلات المخالفة وفرض الغرامة المالية بحقهم وفق الأنظمة.

عفيف لجنة العطارة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مصادرة مواد مجهولة ومنتهية الصلاحية خلال جولات "لجنة العطارة" بعفيف
سبق

نفذت لجنة العطارة المشكّلة من التجارة والمستشفى والشرطة وترأسها بلدية عفيف، اليوم، جولات تفتيشية على محالّ العطارة والتجميل، وتم رصد عدد من المخالفات جرى اتخاذ اللازم حيالها.

ورصدّ المفتشون خلال الجولة، عدداً من المواد المنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم مصادرتها جميعاً مع إغلاق المحلات المخالفة وفرض الغرامة المالية بحقهم وفق الأنظمة.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
07:16 PM

مصادرة مواد مجهولة ومنتهية الصلاحية خلال جولات "لجنة العطارة" بعفيف

تم إغلاق المحالّ المخالفة وتغريمها

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فهد الغبيوي - عفيف
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نفذت لجنة العطارة المشكّلة من التجارة والمستشفى والشرطة وترأسها بلدية عفيف، اليوم، جولات تفتيشية على محالّ العطارة والتجميل، وتم رصد عدد من المخالفات جرى اتخاذ اللازم حيالها.

ورصدّ المفتشون خلال الجولة، عدداً من المواد المنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم مصادرتها جميعاً مع إغلاق المحلات المخالفة وفرض الغرامة المالية بحقهم وفق الأنظمة.

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