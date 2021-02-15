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"التحالف" يعلن سقوط إحدى طائراته المقاتلة بمنطقة العمليات في "الجوف" اليمنية

من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن سقوط إحدى طائراته المقاتلة بمنطقة العمليات في "الجوف" اليمنية
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
02:47 PM

"التحالف" يعلن سقوط إحدى طائراته المقاتلة بمنطقة العمليات في "الجوف" اليمنية

من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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12,176

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

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