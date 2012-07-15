وقفة احتجاجية للصيادين اليمنيين ضد تواجد "سافيز" الإيرانية بعرض البحر الأحمر

طالبوا بفتح ملف تعويض شامل على الانتهاكات والأضرار التي لحقت بهم بسببها

عاود الصيادون اليمنيون، اليوم الاثنين، وقفتهم الاحتجاجية على مقربة من السفينة الإيرانية سافيز التي ترسو في البحر الأحمر منذ ثلاث سنوات، دون مبررات.

وفي التفاصيل، كشفت معلومات استخباراتية أن السفينة الإيرانية تحمل أسلحة رشاشة وتم توجيه اتهامات عديدة لها ومنها زراعة الألغام البحرية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وإمداد الحوثيين.

وقال بيان اتحاد الصيادين عن الوقفة الاحتجاجية: نحن الصيادين اليمنيين نعاود وقوفنا مرةً أخرى وعلى مقربة من السفينة الإيرانية سافيز التي ترسو هنا في عرض البحر منذ ثلاث سنوات دون أي مبرر، مستمرةً بتهديدها للصيادين ومعيشتهم، ونؤكد على أن هذه السفينة مصدر للألغام التي يقوم الحوثي بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن.

وأضافوا: وكذلك انتشار الألغام البحرية والقوارب المفخخة التي قتلت حتى الآن أكثر من ١٠٠ صياد يمني كما أنها عطلت نشاط نحو 30 ألف صياد وحرمت مئات آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد وتسببت في مضاعفة الأوضاع الإنسانية في المحافظات الساحلية.

وتابعوا: نحن هنا نعاود رفع أصواتنا واحتجاجاتنا باسم صيادي اليمن لنخاطب ضمير العالم والمنظمات الدولية المعنية وكذلك دول التحالف العربي والسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي, بالالتفات لحال الصيادين نتيجة ما تقوم به هذه السفينة الإيرانية في مياه البحر الأحمر ووضع حد لمعاناتهم المتواصلة منذ بداية الحرب.

وطالبوا بسرعة وضع حل لهذه السفينة التي يمثل بقاؤها بقاء خطر مستمر على الصيادين وحياتهم واستمرار قطع أرزاقهم ومصدر دخلهم ودخل أسرهم، معلنين أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء من يسلب منا الحق في العيش الكريم وسوف يستمرون في تصعيد احتجاجنا حتى يلتفت العالم لمعاناتهم.

وناشدوا الحكومة الشرعية وقيادة التحالف لدعم الشرعية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل الفوري والمباشر وإجبار هذه السفينة على الرحيل محملين طاقم السفينة "سافيز" وكل من يقف خلفها مسؤولية الأرواح التي سلبت جراء زراعة الألغام البحرية وقطع أرزاق الصيادين.

وطالبوا كذلك "بفتح ملف تعويض شامل على كل الانتهاكات التي تعرضنا لها من قبل هذه السفينة والأضرار التي لحقت بنا جراء تواجدها".