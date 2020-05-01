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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

جازان .. فحص 15328 عاملًا في بني مالك وإخلاء سكن مكتظّ بالعمالة

العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومنع انتشاره

تُواصِل إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك، تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ حيث شكّل القطاع فريقين للتدخل السريع مدربين ومجهزين بالتجهيزات اللازمة، وباشر هذان الفريقان مؤخراً مهامهما في المسح النشط لمساكن العمال.

وبلغ عدد الذين تم فحصهم منذ بدء تلك الإجراءات، 15328 شخصًا عبر نقاط الفرز البصري، كما نفذت الفرق الطبية في قطاع بني مالك عدداً من الزيارات وفق برنامج المسح النشط، نتج عنها شمول 22 مسكناً بالمسح، وفحص 568 عاملًا.

إلى هذا تم بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة، إخلاء مسكن واحد يقطن به 21 عاملاً؛ حيث تم رصد عدد من الملاحظات عليه، وجرى نقل العمالة لمسكن آخر مطابق للاشتراطات الصحية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان .. فحص 15328 عاملًا في بني مالك وإخلاء سكن مكتظّ بالعمالة
سبق

تُواصِل إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك، تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ حيث شكّل القطاع فريقين للتدخل السريع مدربين ومجهزين بالتجهيزات اللازمة، وباشر هذان الفريقان مؤخراً مهامهما في المسح النشط لمساكن العمال.

وبلغ عدد الذين تم فحصهم منذ بدء تلك الإجراءات، 15328 شخصًا عبر نقاط الفرز البصري، كما نفذت الفرق الطبية في قطاع بني مالك عدداً من الزيارات وفق برنامج المسح النشط، نتج عنها شمول 22 مسكناً بالمسح، وفحص 568 عاملًا.

إلى هذا تم بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة، إخلاء مسكن واحد يقطن به 21 عاملاً؛ حيث تم رصد عدد من الملاحظات عليه، وجرى نقل العمالة لمسكن آخر مطابق للاشتراطات الصحية.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:12 PM

جازان .. فحص 15328 عاملًا في بني مالك وإخلاء سكن مكتظّ بالعمالة

العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومنع انتشاره

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قاسم الخبراني - الرياض
0
1,305

تُواصِل إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك، تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ حيث شكّل القطاع فريقين للتدخل السريع مدربين ومجهزين بالتجهيزات اللازمة، وباشر هذان الفريقان مؤخراً مهامهما في المسح النشط لمساكن العمال.

وبلغ عدد الذين تم فحصهم منذ بدء تلك الإجراءات، 15328 شخصًا عبر نقاط الفرز البصري، كما نفذت الفرق الطبية في قطاع بني مالك عدداً من الزيارات وفق برنامج المسح النشط، نتج عنها شمول 22 مسكناً بالمسح، وفحص 568 عاملًا.

إلى هذا تم بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة، إخلاء مسكن واحد يقطن به 21 عاملاً؛ حيث تم رصد عدد من الملاحظات عليه، وجرى نقل العمالة لمسكن آخر مطابق للاشتراطات الصحية.

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