عبر 4 برقيات .. القيادة تهنئ رئيس الصومال والحاكم العام لكندا

أعربت عن أطيب التمنيات لشعبَي البلدين بالتقدم والازدهار والاستقرار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو؛ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو؛ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية .

وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة جولي باييت؛ الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة جولي باييت؛ الحاكم العام لكندا، وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.