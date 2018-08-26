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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة رتب وشعارات مخالفة

أغلقت المحل المخالف وضبطت اثنين من مجهولي الهوية وسلمتهما للدوريات الأمنية

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (100) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وجاءت الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة رتب وشعارات مخالفة
سبق

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (100) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وجاءت الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:05 PM

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة رتب وشعارات مخالفة

أغلقت المحل المخالف وضبطت اثنين من مجهولي الهوية وسلمتهما للدوريات الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (100) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وجاءت الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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