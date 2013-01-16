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"أمير الشرقية" يستقبل فريق "المملكة" بمناسبة فوزهن بأول دوري نسائي

أكّد أن الرياضة النسائية شهدت تطوراً كبيراً بفضل دعم القيادة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، فريق "المملكة" النسائي بمناسبة فوزهن ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق؛ مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطوراً وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة "حفظها الله" في المجالات كافة ومن بينها المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية حرص الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بتوعية الأفراد والأسر ليصبح نشاطاً يومياً يؤديه الجميع.

وأضاف، "سعداء بالإنجاز الذي حققه فريق (المملكة) من خلال هذا الفوز وحصوله على الكأس متمنياً لهن مزيداً من النجاحات في المنافسات القادمة".

ورفعت قائدة الفريق منيرة الحمدان؛ الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه، لافتة إلى أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تحقيق هذا الإنجاز، معبرة عن سعادة الفريق بإهداء الفوز الذي يمثل المنطقة الشرقية لأمير المنطقة واعتباره بداية لإنجازات قادمة، بإذن الله.

وقدم مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني؛ شكره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه جميع الأنشطة الرياضية في المنطقة، وكذلك الفرق الناشئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشرقية" يستقبل فريق "المملكة" بمناسبة فوزهن بأول دوري نسائي
سبق

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، فريق "المملكة" النسائي بمناسبة فوزهن ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق؛ مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطوراً وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة "حفظها الله" في المجالات كافة ومن بينها المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية حرص الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بتوعية الأفراد والأسر ليصبح نشاطاً يومياً يؤديه الجميع.

وأضاف، "سعداء بالإنجاز الذي حققه فريق (المملكة) من خلال هذا الفوز وحصوله على الكأس متمنياً لهن مزيداً من النجاحات في المنافسات القادمة".

ورفعت قائدة الفريق منيرة الحمدان؛ الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه، لافتة إلى أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تحقيق هذا الإنجاز، معبرة عن سعادة الفريق بإهداء الفوز الذي يمثل المنطقة الشرقية لأمير المنطقة واعتباره بداية لإنجازات قادمة، بإذن الله.

وقدم مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني؛ شكره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه جميع الأنشطة الرياضية في المنطقة، وكذلك الفرق الناشئة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
01:39 PM

"أمير الشرقية" يستقبل فريق "المملكة" بمناسبة فوزهن بأول دوري نسائي

أكّد أن الرياضة النسائية شهدت تطوراً كبيراً بفضل دعم القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، فريق "المملكة" النسائي بمناسبة فوزهن ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق؛ مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطوراً وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة "حفظها الله" في المجالات كافة ومن بينها المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية حرص الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بتوعية الأفراد والأسر ليصبح نشاطاً يومياً يؤديه الجميع.

وأضاف، "سعداء بالإنجاز الذي حققه فريق (المملكة) من خلال هذا الفوز وحصوله على الكأس متمنياً لهن مزيداً من النجاحات في المنافسات القادمة".

ورفعت قائدة الفريق منيرة الحمدان؛ الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه، لافتة إلى أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تحقيق هذا الإنجاز، معبرة عن سعادة الفريق بإهداء الفوز الذي يمثل المنطقة الشرقية لأمير المنطقة واعتباره بداية لإنجازات قادمة، بإذن الله.

وقدم مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني؛ شكره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه جميع الأنشطة الرياضية في المنطقة، وكذلك الفرق الناشئة.

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