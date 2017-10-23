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عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى "صفر انبعاثات كربونية" قبل 2060

قال: نساء المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هدف المملكة المعلن حديثاً بشأن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060 يمكن تحقيقه قبل ذلك، وإنه لن يكون له تأثير مالي أو اقتصادي معاكس على أكبر مصدر في العالم للنفط.

كما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال قمة مباردة السعودية الخضراء، إن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة النضج بحلول 2040، وإن المملكة تحتاج إلى وقت للقيام بالتصرف المناسب، وأضاف أن العالم يحتاج إلى مصادر الطاقة كافة.

وأضاف: يتعين علينا إيجاد سوق للهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتابع: نساء #المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى "صفر انبعاثات كربونية" قبل 2060
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هدف المملكة المعلن حديثاً بشأن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060 يمكن تحقيقه قبل ذلك، وإنه لن يكون له تأثير مالي أو اقتصادي معاكس على أكبر مصدر في العالم للنفط.

كما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال قمة مباردة السعودية الخضراء، إن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة النضج بحلول 2040، وإن المملكة تحتاج إلى وقت للقيام بالتصرف المناسب، وأضاف أن العالم يحتاج إلى مصادر الطاقة كافة.

وأضاف: يتعين علينا إيجاد سوق للهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتابع: نساء #المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
11:01 AM

عبدالعزيز بن سلمان: المملكة قد تصل إلى "صفر انبعاثات كربونية" قبل 2060

قال: نساء المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هدف المملكة المعلن حديثاً بشأن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060 يمكن تحقيقه قبل ذلك، وإنه لن يكون له تأثير مالي أو اقتصادي معاكس على أكبر مصدر في العالم للنفط.

كما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال قمة مباردة السعودية الخضراء، إن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة النضج بحلول 2040، وإن المملكة تحتاج إلى وقت للقيام بالتصرف المناسب، وأضاف أن العالم يحتاج إلى مصادر الطاقة كافة.

وأضاف: يتعين علينا إيجاد سوق للهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتابع: نساء #المملكة سوف يحققن المستقبل الباهر.. وكل ما ترونه لمحة فقط لرؤية شبابنا.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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