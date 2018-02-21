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عروض مرئية حول رؤية المملكة 2030 في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي

تضمنت شروحات عن بيئة الاستثمار وما تحتويه من تغيرات إيجابية بقطاع الأعمال

قدم القطاع الحكومي والخاص المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي التي اختتمت اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن عروضًا مرئية حول رؤية المملكة 2030 م.

واحتوت العروض التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار على شروحات عن البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة وما تحتويه من تغيرات إيجابية في قطاع الأعمال في إطار رؤية المملكة 2030م، حيث تناولت اهتمام المملكة بتعزيز دور المرأة في مختلف قطاعات التنمية، ونبذة عن برنامج "تيسير" الذي أسهم في تطوير مكانة المملكة في تصنيف البنك الدولي لتسهيل ممارسة الأعمال وتصنيفها في التنافسية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعريفًا بأنظمة الزكاة، ونظام الضرائب في المملكة الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، والتقدم الحاصل بالمملكة في هذا الجانب.

وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عرض تعريفي دور الهيئة ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتماشى مع المعدل العالمي في توظيف المنشآت والفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن مشاركتها مع الجانب الإيرلندي.

يُذكر أن اجتماعات المجلس بحثت عديد الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في كثير من المجالات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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عروض مرئية حول رؤية المملكة 2030 في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي
سبق

قدم القطاع الحكومي والخاص المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي التي اختتمت اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن عروضًا مرئية حول رؤية المملكة 2030 م.

واحتوت العروض التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار على شروحات عن البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة وما تحتويه من تغيرات إيجابية في قطاع الأعمال في إطار رؤية المملكة 2030م، حيث تناولت اهتمام المملكة بتعزيز دور المرأة في مختلف قطاعات التنمية، ونبذة عن برنامج "تيسير" الذي أسهم في تطوير مكانة المملكة في تصنيف البنك الدولي لتسهيل ممارسة الأعمال وتصنيفها في التنافسية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعريفًا بأنظمة الزكاة، ونظام الضرائب في المملكة الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، والتقدم الحاصل بالمملكة في هذا الجانب.

وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عرض تعريفي دور الهيئة ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتماشى مع المعدل العالمي في توظيف المنشآت والفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن مشاركتها مع الجانب الإيرلندي.

يُذكر أن اجتماعات المجلس بحثت عديد الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في كثير من المجالات.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:32 PM

عروض مرئية حول رؤية المملكة 2030 في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي

تضمنت شروحات عن بيئة الاستثمار وما تحتويه من تغيرات إيجابية بقطاع الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم القطاع الحكومي والخاص المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي التي اختتمت اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن عروضًا مرئية حول رؤية المملكة 2030 م.

واحتوت العروض التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار على شروحات عن البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة وما تحتويه من تغيرات إيجابية في قطاع الأعمال في إطار رؤية المملكة 2030م، حيث تناولت اهتمام المملكة بتعزيز دور المرأة في مختلف قطاعات التنمية، ونبذة عن برنامج "تيسير" الذي أسهم في تطوير مكانة المملكة في تصنيف البنك الدولي لتسهيل ممارسة الأعمال وتصنيفها في التنافسية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعريفًا بأنظمة الزكاة، ونظام الضرائب في المملكة الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، والتقدم الحاصل بالمملكة في هذا الجانب.

وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عرض تعريفي دور الهيئة ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتماشى مع المعدل العالمي في توظيف المنشآت والفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن مشاركتها مع الجانب الإيرلندي.

يُذكر أن اجتماعات المجلس بحثت عديد الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في كثير من المجالات.

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