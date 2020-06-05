النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط التزام بالإجراءات الوقائية.. 251 مسجدًا وجامعًا بصامطة تستقبل ضيوفها

بمتابعة مباشرة من المحافظ أحمد بن عبدالله زعلة

شهد أكثر من 251 مسجدًا وجامعًا بمحافظة صامطة ومركز القفل والسهي اليوم عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية، منها الشؤون الإسلامية والصحية، والجهات الأمنية، والمتطوعون، ‏والتزام المصلين وتقيُّدهم بالإجراءات الصحية كافة الموصَى بها من تباعُد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكّلت بمتابعة من المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، خطة لفتح أكثر من 890 جامعًا ومسجدًا، وتجهيز الاحترازات الوقائية كافة من فيروس كورونا، وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية. وقامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، ووضع الملصقات، وتوجيههم لمكان الصلاة، ووضع مسافة مترين بين كل مُصلٍّ وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بإجراء عمليات فرز بصري، وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول المسجد، وتعقيم الأيدي، وتطبيق التباعد، وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وسط التزام بالإجراءات الوقائية.. 251 مسجدًا وجامعًا بصامطة تستقبل ضيوفها
سبق

شهد أكثر من 251 مسجدًا وجامعًا بمحافظة صامطة ومركز القفل والسهي اليوم عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية، منها الشؤون الإسلامية والصحية، والجهات الأمنية، والمتطوعون، ‏والتزام المصلين وتقيُّدهم بالإجراءات الصحية كافة الموصَى بها من تباعُد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكّلت بمتابعة من المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، خطة لفتح أكثر من 890 جامعًا ومسجدًا، وتجهيز الاحترازات الوقائية كافة من فيروس كورونا، وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية. وقامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، ووضع الملصقات، وتوجيههم لمكان الصلاة، ووضع مسافة مترين بين كل مُصلٍّ وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بإجراء عمليات فرز بصري، وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول المسجد، وتعقيم الأيدي، وتطبيق التباعد، وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:58 PM

وسط التزام بالإجراءات الوقائية.. 251 مسجدًا وجامعًا بصامطة تستقبل ضيوفها

بمتابعة مباشرة من المحافظ أحمد بن عبدالله زعلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
120

شهد أكثر من 251 مسجدًا وجامعًا بمحافظة صامطة ومركز القفل والسهي اليوم عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية، منها الشؤون الإسلامية والصحية، والجهات الأمنية، والمتطوعون، ‏والتزام المصلين وتقيُّدهم بالإجراءات الصحية كافة الموصَى بها من تباعُد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكّلت بمتابعة من المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، خطة لفتح أكثر من 890 جامعًا ومسجدًا، وتجهيز الاحترازات الوقائية كافة من فيروس كورونا، وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية. وقامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، ووضع الملصقات، وتوجيههم لمكان الصلاة، ووضع مسافة مترين بين كل مُصلٍّ وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بإجراء عمليات فرز بصري، وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول المسجد، وتعقيم الأيدي، وتطبيق التباعد، وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة