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"المالكي": السعودية قادرة على اتخاذ كل إجراءات الدفاع عن مقدرات الوطن

قدم معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أرامكو

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الطيران الركن تركي المالكي أن قدرة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن بنيتها التحتية كبيرة جداً وهي قادرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن وتعمل مع الشركاء والحلفاء في تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة.

وقدم العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم, معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم كونه يعد المصدر الأهم لإنتاج النفط، قائلاً إنه ومنذ بداية الانقلاب الإيراني في المنطقة شاهدنا نمواً ملحوظاً في العدوان الإيراني ضد المملكة واتضح ذلك جلياً عبر التاريخ.

وأضاف: "إن العمل الأخير الذي استهدف شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب بل ضد المجتمع الدولي ككل ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي ويعد هذا الاعتداء مضاداً للقانون الدولي ولذا يجب أن يحاسبوا على أفعالهم وبالتالي فإن اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية يشكل تهديداً مشتركاً لنا جميعاً وندعو المجتمع الدولي للاعتراف بممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسؤوليتها على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لأهم موقع عالمي للطاقة يستفيد منه المجتمع الدولي.

وقال العقيد المالكي: "سوف أركز لكم على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا التي قمنا بها بشأن التحقيقات الأولية مع الشركاء فيما تعرضت له , وهي أولاً: أن هذا الهجوم لم يكن من اليمن كما ادعى الحوثيون , وثانياً أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوماً من إيران , وكل الأدلة التي ستشاهدونها في عرضنا والمعروضة أمامكم لا تدع مجالاً للشك الدور الإيراني في التخريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي": السعودية قادرة على اتخاذ كل إجراءات الدفاع عن مقدرات الوطن
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الطيران الركن تركي المالكي أن قدرة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن بنيتها التحتية كبيرة جداً وهي قادرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن وتعمل مع الشركاء والحلفاء في تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة.

وقدم العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم, معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم كونه يعد المصدر الأهم لإنتاج النفط، قائلاً إنه ومنذ بداية الانقلاب الإيراني في المنطقة شاهدنا نمواً ملحوظاً في العدوان الإيراني ضد المملكة واتضح ذلك جلياً عبر التاريخ.

وأضاف: "إن العمل الأخير الذي استهدف شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب بل ضد المجتمع الدولي ككل ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي ويعد هذا الاعتداء مضاداً للقانون الدولي ولذا يجب أن يحاسبوا على أفعالهم وبالتالي فإن اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية يشكل تهديداً مشتركاً لنا جميعاً وندعو المجتمع الدولي للاعتراف بممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسؤوليتها على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لأهم موقع عالمي للطاقة يستفيد منه المجتمع الدولي.

وقال العقيد المالكي: "سوف أركز لكم على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا التي قمنا بها بشأن التحقيقات الأولية مع الشركاء فيما تعرضت له , وهي أولاً: أن هذا الهجوم لم يكن من اليمن كما ادعى الحوثيون , وثانياً أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوماً من إيران , وكل الأدلة التي ستشاهدونها في عرضنا والمعروضة أمامكم لا تدع مجالاً للشك الدور الإيراني في التخريب.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:23 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:55 PM

"المالكي": السعودية قادرة على اتخاذ كل إجراءات الدفاع عن مقدرات الوطن

قدم معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أرامكو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الطيران الركن تركي المالكي أن قدرة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن بنيتها التحتية كبيرة جداً وهي قادرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن وتعمل مع الشركاء والحلفاء في تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة.

وقدم العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم, معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم كونه يعد المصدر الأهم لإنتاج النفط، قائلاً إنه ومنذ بداية الانقلاب الإيراني في المنطقة شاهدنا نمواً ملحوظاً في العدوان الإيراني ضد المملكة واتضح ذلك جلياً عبر التاريخ.

وأضاف: "إن العمل الأخير الذي استهدف شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب بل ضد المجتمع الدولي ككل ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي ويعد هذا الاعتداء مضاداً للقانون الدولي ولذا يجب أن يحاسبوا على أفعالهم وبالتالي فإن اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية يشكل تهديداً مشتركاً لنا جميعاً وندعو المجتمع الدولي للاعتراف بممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسؤوليتها على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لأهم موقع عالمي للطاقة يستفيد منه المجتمع الدولي.

وقال العقيد المالكي: "سوف أركز لكم على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا التي قمنا بها بشأن التحقيقات الأولية مع الشركاء فيما تعرضت له , وهي أولاً: أن هذا الهجوم لم يكن من اليمن كما ادعى الحوثيون , وثانياً أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوماً من إيران , وكل الأدلة التي ستشاهدونها في عرضنا والمعروضة أمامكم لا تدع مجالاً للشك الدور الإيراني في التخريب.

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