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"مدني تبوك" ينقذ مواطناً سقط من على سفح جبل بالقرب من "طعس القارة" بتبوك

"الشمري" يدعو لتوخي الحذر عند القيام برحلات التنزه وعدم المجازفة بالصعود لمناطق مرتفعة

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، عملية إنقاذ لأحد المواطنين بالمنطقة، بعدما تعرض لحالة سقوط من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة الشهير غرب تبوك على طريق شرماء، ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن غرف العمليات بمديرية الدفاع المدني تلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين بلاغاً يفيد بسقوط شخص من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة، وعلى الفور تم نقل فرق الإنقاذ اللازمة للموقع، وتم إنزاله وإجراء الإسعافات الأولية له، وتقديم المساعدة اللازمة، ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر لعلاجه، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

ودعا الرائد "الشمري" الجميع إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل خطورة عليهم، مذكراً برقم التواصل الموحد (٩٩٨)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

تبوك الدفاع المدني سقوط مواطن من على سفح جبل الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" ينقذ مواطناً سقط من على سفح جبل بالقرب من "طعس القارة" بتبوك
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باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، عملية إنقاذ لأحد المواطنين بالمنطقة، بعدما تعرض لحالة سقوط من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة الشهير غرب تبوك على طريق شرماء، ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن غرف العمليات بمديرية الدفاع المدني تلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين بلاغاً يفيد بسقوط شخص من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة، وعلى الفور تم نقل فرق الإنقاذ اللازمة للموقع، وتم إنزاله وإجراء الإسعافات الأولية له، وتقديم المساعدة اللازمة، ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر لعلاجه، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

ودعا الرائد "الشمري" الجميع إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل خطورة عليهم، مذكراً برقم التواصل الموحد (٩٩٨)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:31 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:49 PM

"مدني تبوك" ينقذ مواطناً سقط من على سفح جبل بالقرب من "طعس القارة" بتبوك

"الشمري" يدعو لتوخي الحذر عند القيام برحلات التنزه وعدم المجازفة بالصعود لمناطق مرتفعة

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نواف الغضوري - تبوك
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2,635

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، عملية إنقاذ لأحد المواطنين بالمنطقة، بعدما تعرض لحالة سقوط من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة الشهير غرب تبوك على طريق شرماء، ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن غرف العمليات بمديرية الدفاع المدني تلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين بلاغاً يفيد بسقوط شخص من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة، وعلى الفور تم نقل فرق الإنقاذ اللازمة للموقع، وتم إنزاله وإجراء الإسعافات الأولية له، وتقديم المساعدة اللازمة، ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر لعلاجه، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

ودعا الرائد "الشمري" الجميع إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل خطورة عليهم، مذكراً برقم التواصل الموحد (٩٩٨)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

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