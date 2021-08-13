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كوريا الجنوبية تسجّل 1990 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.

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كوريا الجنوبية تسجّل 1990 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:14 PM

كوريا الجنوبية تسجّل 1990 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.

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