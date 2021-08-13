كوريا الجنوبية تسجّل 1990 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.
سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.
سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.
سجّلت كوريا الجنوبية 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 220182، فيما بلغ مجموع الوفيات 2140.