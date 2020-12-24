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وفاة رئيس "الزمالك" المصري بـ"كورونا"

الراحل تولى المسؤولية خلفًا لمرتضى منصور

توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد خضوعه للعزل الطبي خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي "الزمالك"، رسميًا، وفاة "البكري"، متأثرًا بمرضه الشديد، بعد ترؤسه نادي الزمالك؛ خلفًا للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن "البكرى" قد أصيب بفيروس "كورونا"، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى "الزمالك"؛ بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس "منصور".

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وفاة رئيس "الزمالك" المصري بـ"كورونا"
سبق

توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد خضوعه للعزل الطبي خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي "الزمالك"، رسميًا، وفاة "البكري"، متأثرًا بمرضه الشديد، بعد ترؤسه نادي الزمالك؛ خلفًا للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن "البكرى" قد أصيب بفيروس "كورونا"، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى "الزمالك"؛ بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس "منصور".

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:53 PM

وفاة رئيس "الزمالك" المصري بـ"كورونا"

الراحل تولى المسؤولية خلفًا لمرتضى منصور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد خضوعه للعزل الطبي خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي "الزمالك"، رسميًا، وفاة "البكري"، متأثرًا بمرضه الشديد، بعد ترؤسه نادي الزمالك؛ خلفًا للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن "البكرى" قد أصيب بفيروس "كورونا"، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى "الزمالك"؛ بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس "منصور".

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