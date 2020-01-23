النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نهاية درامية لزفاف بالهند.. فرار والدة العروس مع والد العريس

صحيفة تنشر كاريكاتيرًا طريفًا عن الواقعة.. العائلتان أبلغتا الشرطة

عادةً ما تكون هناك أسباب جدية وواضحة لإلغاء حفل زواج في الأيام واللحظات الأخيرة؛ غير أن بعضها قد يبدو غريبًا وغير متوقع كما حدث مع عروسين في الهند.

ففي واقعة لا تخلو من الطرافة، اضطر شاب وخطبيته إلى إلغاء حفل زفافهما الذي كان مقررًا الشهر القادم بسبب "طيش" أم العروس ووالد العريس.

فقبل أيام من "ليلة العمر"، قرر والد العريس أن يهرب مع والدة العروس إلى مكان مجهول؛ ليُعيدا إحياء قصة حب جَمَعتهما منذ أيام الصبا؛ ولكن على حساب سعادة ولديهما.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صحيفة هندية، أن عائلتي العروس والعريس كانتا قد تقدمتا ببلاغ للشرطة، بشأن اختفاء والد الشاب ووالدة الفتاة وانقطاع الاتصال بهما، بعدما اختفيا عن الأنظار منذ 10 يناير الجاري.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن "الأب" شوهد آخر مرة في منطقة كترغام في سورات، بينما شوهدت "الأم" آخر مرة وهي تغادر منزلها في نافساري بولاية غوجارات، قبل أيام من اختفاء الأب الذي وصفته الصحيفة الهندية بأنه رجل أعمال.

وقال أحد الأقارب إن العاشقيْن الهاربين كانا يعرفان بعضهما منذ أيام الطفولة، وكانت علاقة حب تجمعها في الماضي، لكن يبدو أنها لم تكلل بالزواج، ليفرا بعد أن كان الشاب المسكين قد أمضى أكثر من عام في التحضير لحفل قرانه.

ومع الخبر بثت صحيفة "تايمز أوف إنديا" كاريكاتيرًا طريفًا يعبّر عن واقعة الهرب وصدمة العروسين.

الهند حفل زواج

الرئيسية/ محطات

اعلان
نهاية درامية لزفاف بالهند.. فرار والدة العروس مع والد العريس
سبق

عادةً ما تكون هناك أسباب جدية وواضحة لإلغاء حفل زواج في الأيام واللحظات الأخيرة؛ غير أن بعضها قد يبدو غريبًا وغير متوقع كما حدث مع عروسين في الهند.

ففي واقعة لا تخلو من الطرافة، اضطر شاب وخطبيته إلى إلغاء حفل زفافهما الذي كان مقررًا الشهر القادم بسبب "طيش" أم العروس ووالد العريس.

فقبل أيام من "ليلة العمر"، قرر والد العريس أن يهرب مع والدة العروس إلى مكان مجهول؛ ليُعيدا إحياء قصة حب جَمَعتهما منذ أيام الصبا؛ ولكن على حساب سعادة ولديهما.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صحيفة هندية، أن عائلتي العروس والعريس كانتا قد تقدمتا ببلاغ للشرطة، بشأن اختفاء والد الشاب ووالدة الفتاة وانقطاع الاتصال بهما، بعدما اختفيا عن الأنظار منذ 10 يناير الجاري.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن "الأب" شوهد آخر مرة في منطقة كترغام في سورات، بينما شوهدت "الأم" آخر مرة وهي تغادر منزلها في نافساري بولاية غوجارات، قبل أيام من اختفاء الأب الذي وصفته الصحيفة الهندية بأنه رجل أعمال.

وقال أحد الأقارب إن العاشقيْن الهاربين كانا يعرفان بعضهما منذ أيام الطفولة، وكانت علاقة حب تجمعها في الماضي، لكن يبدو أنها لم تكلل بالزواج، ليفرا بعد أن كان الشاب المسكين قد أمضى أكثر من عام في التحضير لحفل قرانه.

ومع الخبر بثت صحيفة "تايمز أوف إنديا" كاريكاتيرًا طريفًا يعبّر عن واقعة الهرب وصدمة العروسين.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:58 AM

نهاية درامية لزفاف بالهند.. فرار والدة العروس مع والد العريس

صحيفة تنشر كاريكاتيرًا طريفًا عن الواقعة.. العائلتان أبلغتا الشرطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,952

عادةً ما تكون هناك أسباب جدية وواضحة لإلغاء حفل زواج في الأيام واللحظات الأخيرة؛ غير أن بعضها قد يبدو غريبًا وغير متوقع كما حدث مع عروسين في الهند.

ففي واقعة لا تخلو من الطرافة، اضطر شاب وخطبيته إلى إلغاء حفل زفافهما الذي كان مقررًا الشهر القادم بسبب "طيش" أم العروس ووالد العريس.

فقبل أيام من "ليلة العمر"، قرر والد العريس أن يهرب مع والدة العروس إلى مكان مجهول؛ ليُعيدا إحياء قصة حب جَمَعتهما منذ أيام الصبا؛ ولكن على حساب سعادة ولديهما.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صحيفة هندية، أن عائلتي العروس والعريس كانتا قد تقدمتا ببلاغ للشرطة، بشأن اختفاء والد الشاب ووالدة الفتاة وانقطاع الاتصال بهما، بعدما اختفيا عن الأنظار منذ 10 يناير الجاري.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن "الأب" شوهد آخر مرة في منطقة كترغام في سورات، بينما شوهدت "الأم" آخر مرة وهي تغادر منزلها في نافساري بولاية غوجارات، قبل أيام من اختفاء الأب الذي وصفته الصحيفة الهندية بأنه رجل أعمال.

وقال أحد الأقارب إن العاشقيْن الهاربين كانا يعرفان بعضهما منذ أيام الطفولة، وكانت علاقة حب تجمعها في الماضي، لكن يبدو أنها لم تكلل بالزواج، ليفرا بعد أن كان الشاب المسكين قد أمضى أكثر من عام في التحضير لحفل قرانه.

ومع الخبر بثت صحيفة "تايمز أوف إنديا" كاريكاتيرًا طريفًا يعبّر عن واقعة الهرب وصدمة العروسين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,243
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,138
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,571
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,230

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة