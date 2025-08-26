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تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة مقتل "طفل عرعر"

بتوجيه أمير الحدود الشمالية.. بعد مهاجمة كلاب ضالة له

وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل في مدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة له.

ودشن مغردون وسمًا تحت عنوان #كلاب_مسعورة_تقتل_طفلاً_في_عرعر، أعربوا خلاله عن استيائهم من الواقعة مطالبين الأمانة بالتحقيق، وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة في المنطقة.

وشدَّد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وقدّم أمير منطقة الحدود الشمالية في اتصال هاتفي مع والد الطفل المتوفى عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلاً الله له الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة مقتل "طفل عرعر"
سبق

وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل في مدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة له.

ودشن مغردون وسمًا تحت عنوان #كلاب_مسعورة_تقتل_طفلاً_في_عرعر، أعربوا خلاله عن استيائهم من الواقعة مطالبين الأمانة بالتحقيق، وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة في المنطقة.

وشدَّد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وقدّم أمير منطقة الحدود الشمالية في اتصال هاتفي مع والد الطفل المتوفى عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلاً الله له الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
01:03 AM

تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة مقتل "طفل عرعر"

بتوجيه أمير الحدود الشمالية.. بعد مهاجمة كلاب ضالة له

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بندر الدغمي - عرعر
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وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل في مدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة له.

ودشن مغردون وسمًا تحت عنوان #كلاب_مسعورة_تقتل_طفلاً_في_عرعر، أعربوا خلاله عن استيائهم من الواقعة مطالبين الأمانة بالتحقيق، وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة في المنطقة.

وشدَّد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وقدّم أمير منطقة الحدود الشمالية في اتصال هاتفي مع والد الطفل المتوفى عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلاً الله له الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

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