"نيويورك تايمز": حزب صومالي يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع قطر

لتمويلها إرهابيي داعش وحركة الشباب المتطرفة

دعا حزب "ودجر" الصومالي المعارض إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وذلك لاستخدام قطر لإرهابيي داعش وحركة الشباب المتطرفة لتحقيق مصالحها في الصومال، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز عن الصحيفة فقد أشار بيان أصدره الحزب، إلى أن الصحيفة كشفت عن مكالمة هاتفية مسجلة جرت بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة، وخليفة كايد المهندي، رجل الأعمال القطري المقرب من الأمير تميم بن حمد.

وأضاف البيان، أن السفير ورجل الأعمال تبادلا خلال المكالمة الهاتفية التهاني بشأن انفجار وقع في 11 مارس 2019 في مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند، كان أصدقاؤهما يقفون وراءه، مشيرًا إلى أن الصحيفة الأمريكية أكدت أن لديها صورًا تظهر رحلات جمعت المهندي مع أمير دولة قطر، مما يؤكد العلاقات الوثيقة بينهما.



وذكر بيان الحزب أن المعلومات التي كشفت عنها "نيويورك تايمز"، "عززت ما كان يشتبه فيه كثير من الصوماليين، وهو وجود علاقات لقطر بالجماعات الإرهابية في الصومال".

