النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن فبراير، ورغم الارتفاع الحاد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وأشار محلل لدى "برايس فيوتشر جروب" Price Futures Group إلى أن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 10.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي هو بمثابة رياح معاكسة للأسعار؛ لأنه يمثل تعافيًا للمعروض بصورة أسرع من توقعات المستثمرين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 68.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% مسجلة 64.87 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن فبراير، ورغم الارتفاع الحاد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وأشار محلل لدى "برايس فيوتشر جروب" Price Futures Group إلى أن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 10.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي هو بمثابة رياح معاكسة للأسعار؛ لأنه يمثل تعافيًا للمعروض بصورة أسرع من توقعات المستثمرين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 68.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% مسجلة 64.87 دولار للبرميل.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
10:11 AM

تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
382

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن فبراير، ورغم الارتفاع الحاد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وأشار محلل لدى "برايس فيوتشر جروب" Price Futures Group إلى أن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 10.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي هو بمثابة رياح معاكسة للأسعار؛ لأنه يمثل تعافيًا للمعروض بصورة أسرع من توقعات المستثمرين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 68.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% مسجلة 64.87 دولار للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,839
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,262

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة