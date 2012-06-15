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جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا

المعيوف: آخر موعد لقبول الطلبات 29 ذي القعدة.. نسعى للتطوير المستمر

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتَي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019م ــ 2020م (1441هـ)، بتاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م عبر موقعها الإلكتروني www.nauss.edu.sa .
وتشمل البرامج في (درجة الماجستير): برنامج الآداب في النزاهة المالية، برنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، برنامج الآداب في علم الجريمة. فيما تشمل في (درجة الدبلوم العالي): برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، وبرنامج الدبلوم العالي في الأمن النووي، وبرنامج الدبلوم العالي في الجوازات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الإله بن محمد المعيوف أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019-2023م تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف الدكتور المعيوف أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة؛ هو يوم 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م.

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جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا
سبق

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتَي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019م ــ 2020م (1441هـ)، بتاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م عبر موقعها الإلكتروني www.nauss.edu.sa .
وتشمل البرامج في (درجة الماجستير): برنامج الآداب في النزاهة المالية، برنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، برنامج الآداب في علم الجريمة. فيما تشمل في (درجة الدبلوم العالي): برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، وبرنامج الدبلوم العالي في الأمن النووي، وبرنامج الدبلوم العالي في الجوازات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الإله بن محمد المعيوف أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019-2023م تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف الدكتور المعيوف أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة؛ هو يوم 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:26 AM

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا

المعيوف: آخر موعد لقبول الطلبات 29 ذي القعدة.. نسعى للتطوير المستمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتَي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019م ــ 2020م (1441هـ)، بتاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م عبر موقعها الإلكتروني www.nauss.edu.sa .
وتشمل البرامج في (درجة الماجستير): برنامج الآداب في النزاهة المالية، برنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، برنامج الآداب في علم الجريمة. فيما تشمل في (درجة الدبلوم العالي): برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، وبرنامج الدبلوم العالي في الأمن النووي، وبرنامج الدبلوم العالي في الجوازات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الإله بن محمد المعيوف أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019-2023م تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف الدكتور المعيوف أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة؛ هو يوم 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م.

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