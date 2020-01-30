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شريك مؤسس شركة "skype": لم يكن أحد يؤمن بنجاحي وبعدها حققت النجاح

خلال الجلسة الافتتاحية من ملتقى بيبان الرياض

قال شريك مؤسس شركة "skype" السيد جوناس كجيلبيرج خلال كلمته أمام زوار ملتقى "بيبان الرياض": ألفت كتابًا وقالوا إنه جميل، لكن نتمنى لك النجاح في مكان آخر، وبعدها ألفت كتابًا آخر يحتوي فقط على صور وعلى 9 دروس لكي تكون ناجحًا في زيادة المبيعات.

‏‫وتابع: لم يكن أحد يؤمن بنجاحي، وبدأت بأكثر من 40 شركة وبعتها جميعها، وبعدها حققت النجاح "يجب أن تؤمن بنفسك وبنجاحك".

وطرح "كجيلبيرج" خلال الجلسة الافتتاحية عدة أسئلة مشوقة للجمهور تتعلق بأهمية الشركات القوية، وأنها أفضل من الشركات الضعيفة، مبيناً أن الفرق في هذا يعود إلى أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثنياً على ما تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتوفير الجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال.

وأكد "كجيلبيرج" أن منصبه كمدير إداري - وهو منصب يعادل منصب الرئيس التنفيذي في الولايات المتحدة - ساعده في زيادة العائدات بنسبة 90%، وأنه حالياً يدير مشروع "جير أب"، وهي شركة تركز على تطبيق نموذج الابتكار وريادة الأعمال الموضح في كتابه "جير أب"، كما يقدم محاضرات حول مواضيع ريادة الأعمال، وكيفية خلق ثقافة مبيعات رابحة، من خلال محاضراته الرئيسة في جامعة ستانفورد وكلية ستوكهولم للاقتصاد.

وختم: "شركات ضخمة وكبيرة تميزت بمحتوى وصناعة غير تقليدية والمدهش أن التكلفة كانت صفرًا، وأنصح رواد الأعمال بالابتكار وليس التقليد.. والاستثمار في التكلفة صفر.. ولابد أن يكون هناك شغف..

جوناس كجيلبيرج ملتقى بيبان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شريك مؤسس شركة "skype": لم يكن أحد يؤمن بنجاحي وبعدها حققت النجاح
سبق

قال شريك مؤسس شركة "skype" السيد جوناس كجيلبيرج خلال كلمته أمام زوار ملتقى "بيبان الرياض": ألفت كتابًا وقالوا إنه جميل، لكن نتمنى لك النجاح في مكان آخر، وبعدها ألفت كتابًا آخر يحتوي فقط على صور وعلى 9 دروس لكي تكون ناجحًا في زيادة المبيعات.

‏‫وتابع: لم يكن أحد يؤمن بنجاحي، وبدأت بأكثر من 40 شركة وبعتها جميعها، وبعدها حققت النجاح "يجب أن تؤمن بنفسك وبنجاحك".

وطرح "كجيلبيرج" خلال الجلسة الافتتاحية عدة أسئلة مشوقة للجمهور تتعلق بأهمية الشركات القوية، وأنها أفضل من الشركات الضعيفة، مبيناً أن الفرق في هذا يعود إلى أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثنياً على ما تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتوفير الجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال.

وأكد "كجيلبيرج" أن منصبه كمدير إداري - وهو منصب يعادل منصب الرئيس التنفيذي في الولايات المتحدة - ساعده في زيادة العائدات بنسبة 90%، وأنه حالياً يدير مشروع "جير أب"، وهي شركة تركز على تطبيق نموذج الابتكار وريادة الأعمال الموضح في كتابه "جير أب"، كما يقدم محاضرات حول مواضيع ريادة الأعمال، وكيفية خلق ثقافة مبيعات رابحة، من خلال محاضراته الرئيسة في جامعة ستانفورد وكلية ستوكهولم للاقتصاد.

وختم: "شركات ضخمة وكبيرة تميزت بمحتوى وصناعة غير تقليدية والمدهش أن التكلفة كانت صفرًا، وأنصح رواد الأعمال بالابتكار وليس التقليد.. والاستثمار في التكلفة صفر.. ولابد أن يكون هناك شغف..

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:18 PM

شريك مؤسس شركة "skype": لم يكن أحد يؤمن بنجاحي وبعدها حققت النجاح

خلال الجلسة الافتتاحية من ملتقى بيبان الرياض

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خلود غنام - الرياض
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قال شريك مؤسس شركة "skype" السيد جوناس كجيلبيرج خلال كلمته أمام زوار ملتقى "بيبان الرياض": ألفت كتابًا وقالوا إنه جميل، لكن نتمنى لك النجاح في مكان آخر، وبعدها ألفت كتابًا آخر يحتوي فقط على صور وعلى 9 دروس لكي تكون ناجحًا في زيادة المبيعات.

‏‫وتابع: لم يكن أحد يؤمن بنجاحي، وبدأت بأكثر من 40 شركة وبعتها جميعها، وبعدها حققت النجاح "يجب أن تؤمن بنفسك وبنجاحك".

وطرح "كجيلبيرج" خلال الجلسة الافتتاحية عدة أسئلة مشوقة للجمهور تتعلق بأهمية الشركات القوية، وأنها أفضل من الشركات الضعيفة، مبيناً أن الفرق في هذا يعود إلى أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثنياً على ما تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتوفير الجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال.

وأكد "كجيلبيرج" أن منصبه كمدير إداري - وهو منصب يعادل منصب الرئيس التنفيذي في الولايات المتحدة - ساعده في زيادة العائدات بنسبة 90%، وأنه حالياً يدير مشروع "جير أب"، وهي شركة تركز على تطبيق نموذج الابتكار وريادة الأعمال الموضح في كتابه "جير أب"، كما يقدم محاضرات حول مواضيع ريادة الأعمال، وكيفية خلق ثقافة مبيعات رابحة، من خلال محاضراته الرئيسة في جامعة ستانفورد وكلية ستوكهولم للاقتصاد.

وختم: "شركات ضخمة وكبيرة تميزت بمحتوى وصناعة غير تقليدية والمدهش أن التكلفة كانت صفرًا، وأنصح رواد الأعمال بالابتكار وليس التقليد.. والاستثمار في التكلفة صفر.. ولابد أن يكون هناك شغف..

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