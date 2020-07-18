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بعد التصالح مع الرئيس.. "كاسياس" يعود إلى ريال مدريد

سيعود إيكر كاسياس حارس المرمى السابق، إلى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشغل منصباً استشارياً لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية، السبت.

وأوضحت التقارير، ومنها صحيفة "ماركا" المدريدية والخدمة الإسبانية لشبكة "أي أس بي أن"، أن المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح أن يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر.

ونشأ "كاسياس" (39 عاماً) في صفوف الريال، وأمضى معه نحو 25 عاماً، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، قبل انتقاله في 2015 إلى بورتو البرتغالي.

وأصبح "كاسياس" ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ القلعة البيضاء، ويصف الموقع الإلكتروني لريال قائده السابق بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا"، بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخياً خلف حامل الرقم القياسي راؤول مع 741 مباراة)، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقباً، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وابتعد "كاسياس" عن خوض المباريات مع بورتو، الذي حسم هذا الموسم لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة التاسعة والعشرين، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وبات الحارس السابق السابق في الاعتزال عملياً، وترجح التقارير الإسبانية أنه ينتظر نهاية الموسم في البرتغال (لقاء بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول من أغسطس)، لإعلان ذلك رسمياً.

وكان "كاسياس" قد أعلن في يونيو الماضي، انسحابه من السباق إلى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

وأفادت التقارير أن بيريز يرغب من خلال استعادة "كاسياس"، ضرب عصفورين بحجر واحد: طي صفحة الانتقادات التي طالته لعدم منح الحارس السابق وداعاً يليق به في 2015، بعد موسم صعب مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والاستمرار في سياسته للإفادة من خبرات نجوم النادي بعد اعتزالهم، كما حصل سابقاً مع أمثال الفرنسي زين الدين زيدان (عمل مستشاراً له وتدرج لاحقاً في الجهاز الفني وصولاً إلى منصب المدرب حاليا للمرة الثانية)، وراوول وإميليو بوتراجوينيو.

ونقلت "أي أس بي أن"، عن مصادر قريبة من مفاوضات عودة "كاسياس"، اعتبارها أن الخطوة "جيدة لكل المدريديين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد التصالح مع الرئيس.. "كاسياس" يعود إلى ريال مدريد
سبق

سيعود إيكر كاسياس حارس المرمى السابق، إلى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشغل منصباً استشارياً لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية، السبت.

وأوضحت التقارير، ومنها صحيفة "ماركا" المدريدية والخدمة الإسبانية لشبكة "أي أس بي أن"، أن المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح أن يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر.

ونشأ "كاسياس" (39 عاماً) في صفوف الريال، وأمضى معه نحو 25 عاماً، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، قبل انتقاله في 2015 إلى بورتو البرتغالي.

وأصبح "كاسياس" ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ القلعة البيضاء، ويصف الموقع الإلكتروني لريال قائده السابق بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا"، بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخياً خلف حامل الرقم القياسي راؤول مع 741 مباراة)، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقباً، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وابتعد "كاسياس" عن خوض المباريات مع بورتو، الذي حسم هذا الموسم لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة التاسعة والعشرين، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وبات الحارس السابق السابق في الاعتزال عملياً، وترجح التقارير الإسبانية أنه ينتظر نهاية الموسم في البرتغال (لقاء بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول من أغسطس)، لإعلان ذلك رسمياً.

وكان "كاسياس" قد أعلن في يونيو الماضي، انسحابه من السباق إلى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

وأفادت التقارير أن بيريز يرغب من خلال استعادة "كاسياس"، ضرب عصفورين بحجر واحد: طي صفحة الانتقادات التي طالته لعدم منح الحارس السابق وداعاً يليق به في 2015، بعد موسم صعب مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والاستمرار في سياسته للإفادة من خبرات نجوم النادي بعد اعتزالهم، كما حصل سابقاً مع أمثال الفرنسي زين الدين زيدان (عمل مستشاراً له وتدرج لاحقاً في الجهاز الفني وصولاً إلى منصب المدرب حاليا للمرة الثانية)، وراوول وإميليو بوتراجوينيو.

ونقلت "أي أس بي أن"، عن مصادر قريبة من مفاوضات عودة "كاسياس"، اعتبارها أن الخطوة "جيدة لكل المدريديين".

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
06:44 PM

بعد التصالح مع الرئيس.. "كاسياس" يعود إلى ريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيعود إيكر كاسياس حارس المرمى السابق، إلى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشغل منصباً استشارياً لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية، السبت.

وأوضحت التقارير، ومنها صحيفة "ماركا" المدريدية والخدمة الإسبانية لشبكة "أي أس بي أن"، أن المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح أن يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر.

ونشأ "كاسياس" (39 عاماً) في صفوف الريال، وأمضى معه نحو 25 عاماً، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، قبل انتقاله في 2015 إلى بورتو البرتغالي.

وأصبح "كاسياس" ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ القلعة البيضاء، ويصف الموقع الإلكتروني لريال قائده السابق بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا"، بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخياً خلف حامل الرقم القياسي راؤول مع 741 مباراة)، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقباً، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وابتعد "كاسياس" عن خوض المباريات مع بورتو، الذي حسم هذا الموسم لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة التاسعة والعشرين، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وبات الحارس السابق السابق في الاعتزال عملياً، وترجح التقارير الإسبانية أنه ينتظر نهاية الموسم في البرتغال (لقاء بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول من أغسطس)، لإعلان ذلك رسمياً.

وكان "كاسياس" قد أعلن في يونيو الماضي، انسحابه من السباق إلى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

وأفادت التقارير أن بيريز يرغب من خلال استعادة "كاسياس"، ضرب عصفورين بحجر واحد: طي صفحة الانتقادات التي طالته لعدم منح الحارس السابق وداعاً يليق به في 2015، بعد موسم صعب مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والاستمرار في سياسته للإفادة من خبرات نجوم النادي بعد اعتزالهم، كما حصل سابقاً مع أمثال الفرنسي زين الدين زيدان (عمل مستشاراً له وتدرج لاحقاً في الجهاز الفني وصولاً إلى منصب المدرب حاليا للمرة الثانية)، وراوول وإميليو بوتراجوينيو.

ونقلت "أي أس بي أن"، عن مصادر قريبة من مفاوضات عودة "كاسياس"، اعتبارها أن الخطوة "جيدة لكل المدريديين".

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