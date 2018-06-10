"المركزي الإماراتي" يتوقع انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني من 2020

كنتيجة لتأثيرات حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية

توقّع مصرف الإمارات المركزي، اليوم، أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام الجاري.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أكد المصرف في تقرير المراجعة عن الربع الأول من 2020 الذي أصدره اليوم، أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.

وأوضح المصرف المركزي أن متوسط إنتاج الإمارات من النفط سيبلغ 2.984 مليون برميل يومياً خلال 2020 وذلك تماشياً مع اتفاق أوبك+.

من جانب آخر، أظهر تقرير المصرف المركزي أن سوق العمل في الإمارات شهد نشاطاً خلال الربع الأول من 2020، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي و2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام مقارنة بزيادة قدرها 0.3% و0.2% على التوالي في الربع السابق.

وبلغت الوظائف في القطاع الخاص 5.1 مليون موظف، حيث تمت إضافة 64 ألف وظيفة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي 2019 زادت وظائف القطاع الخاص بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني حيث بلغ معامل الارتباط بين زيادة الوظائف وزيادة الناتج غير النفطي 70% في الفترة الأخيرة.