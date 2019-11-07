النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد ..حريق بحديقة بـحي المطار بعنيزة ومصرع سائق "دينا" في تصادم بناقلة بنزين

فيما باشر "المدني" الحريق وأخمده وأزال خطورته على "القصيم- الرياض" لسلامة سالكيه

باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة، مساء أمس عند الساعة الثانية عشرة، حادث حريق لمسطحات خضراء ومستلزمات خاصة بالأسر المنتجة على مساحة 40م داخل حديقة تقع بحي المطار، ولم تكشف الجهات المعنية أسباب الحريق بعد.

فيما باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم حالة تسرب مادة البنزين على طريق "القصيم- الرياض السريع" نتيجة اصطدام شاحنة من نوع "دينّا" بناقلة بنزين نتج عنه احتجاز ووفاة سائق الشاحنة.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"مدني القصيم" العقيد إبراهيم أبا الخيل: "تم مباشرة الحريق في الحديقة وإخماده وتنفيذ الجانب الوقائي"، مشيراً إلى احتجاز سائق الشاحنة ووفاته في حادث التصادم، وإزالة الخطورة حفاظاً على سلامة سالكي الطريق".

الدفاع المدني عنيزة حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد ..حريق بحديقة بـحي المطار بعنيزة ومصرع سائق "دينا" في تصادم بناقلة بنزين
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة، مساء أمس عند الساعة الثانية عشرة، حادث حريق لمسطحات خضراء ومستلزمات خاصة بالأسر المنتجة على مساحة 40م داخل حديقة تقع بحي المطار، ولم تكشف الجهات المعنية أسباب الحريق بعد.

فيما باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم حالة تسرب مادة البنزين على طريق "القصيم- الرياض السريع" نتيجة اصطدام شاحنة من نوع "دينّا" بناقلة بنزين نتج عنه احتجاز ووفاة سائق الشاحنة.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"مدني القصيم" العقيد إبراهيم أبا الخيل: "تم مباشرة الحريق في الحديقة وإخماده وتنفيذ الجانب الوقائي"، مشيراً إلى احتجاز سائق الشاحنة ووفاته في حادث التصادم، وإزالة الخطورة حفاظاً على سلامة سالكي الطريق".

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:08 PM

شاهد ..حريق بحديقة بـحي المطار بعنيزة ومصرع سائق "دينا" في تصادم بناقلة بنزين

فيما باشر "المدني" الحريق وأخمده وأزال خطورته على "القصيم- الرياض" لسلامة سالكيه

A A A
بدر العتيبي - القصيم
1
3,540

باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة، مساء أمس عند الساعة الثانية عشرة، حادث حريق لمسطحات خضراء ومستلزمات خاصة بالأسر المنتجة على مساحة 40م داخل حديقة تقع بحي المطار، ولم تكشف الجهات المعنية أسباب الحريق بعد.

فيما باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم حالة تسرب مادة البنزين على طريق "القصيم- الرياض السريع" نتيجة اصطدام شاحنة من نوع "دينّا" بناقلة بنزين نتج عنه احتجاز ووفاة سائق الشاحنة.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"مدني القصيم" العقيد إبراهيم أبا الخيل: "تم مباشرة الحريق في الحديقة وإخماده وتنفيذ الجانب الوقائي"، مشيراً إلى احتجاز سائق الشاحنة ووفاته في حادث التصادم، وإزالة الخطورة حفاظاً على سلامة سالكي الطريق".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,033
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,433
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,679

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة