شاهد ..حريق بحديقة بـحي المطار بعنيزة ومصرع سائق "دينا" في تصادم بناقلة بنزين

فيما باشر "المدني" الحريق وأخمده وأزال خطورته على "القصيم- الرياض" لسلامة سالكيه

باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة، مساء أمس عند الساعة الثانية عشرة، حادث حريق لمسطحات خضراء ومستلزمات خاصة بالأسر المنتجة على مساحة 40م داخل حديقة تقع بحي المطار، ولم تكشف الجهات المعنية أسباب الحريق بعد.



فيما باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم حالة تسرب مادة البنزين على طريق "القصيم- الرياض السريع" نتيجة اصطدام شاحنة من نوع "دينّا" بناقلة بنزين نتج عنه احتجاز ووفاة سائق الشاحنة.



وقال المتحدث الإعلامي لـ"مدني القصيم" العقيد إبراهيم أبا الخيل: "تم مباشرة الحريق في الحديقة وإخماده وتنفيذ الجانب الوقائي"، مشيراً إلى احتجاز سائق الشاحنة ووفاته في حادث التصادم، وإزالة الخطورة حفاظاً على سلامة سالكي الطريق".