هاشتاق "ندمت للسفر إليها" يجتاح منصات التواصل ومفاجآت في أسماء المدن

توقعات بوصوله الترند

يسافر كلّ عام شخص من كل تسعة أشخاص في العالم، وبعدد إجمالي مليار ومائتي مليون شخص؛ يسافرون سنويًّا، وبالطبع هناك بعض الدول التي يسافر لها لأول مرة لاكتشافها والتعرف إلى معالمها، لكن يحدث ما لا تحمد عقباه وتكون النتيجة هي الندم على زيارة تلك المدن، وللحقيقة فهي انطباعات فردية من هنا اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي العربية واعترفوا من خلال هاشتاق باسم "مدينة ندمت أنك سافرت لها" بأسماء المدن والدول التي ندموا على السفر إليها، وتوالت قصص سفرهم لبعض الدول التي اختلف الشعور قبل السفر إليها وبعده.

مغرد مصري شارك بتجربته عبر الهاشتاق معبرًا عن أن تايلاند من أكثر البلدان التى لا يتمنى تكرار رحلته إليها مرة أخرى.

وهناك مغرّد سعودي كانت له تجربة سيئة مع الهند، وآخر مع إندونيسيا، وعبر بقوله: "إندونيسيا، وبالأخص باندونج وجاكرتا؛ لا تطاق، وندمت على السفر. أما إحدى المغردات فاختارت تركيا كأكثر البلدان التي ندمت على السفر إليها، فيما اختار الشهري مدينة روما الإيطالية ندم لزيارتها. وأفرد العديد من المشاركين في الهاشتاق توقعاتهم بوصول الهاشتاق إلى الترند خلال ساعات فقط.