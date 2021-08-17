تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-17
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
01:33 PM
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.