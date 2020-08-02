"الصين وكوريا والمكسيك" وكورونا.. أرقام جديدة خلال الساعات الماضية

فيما بقي عدد حالات الوفاة بكوريا الجنوبية عند 301 حالة دون تسجيل جديد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في أول أغسطس، بارتفاع عن 45 حالة تم تسجيلها قبل يوم.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 30 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وثلاث حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، والحالات الستة عشرة الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، انخفاضًا من 23 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إنه بحلول السبت، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 84385 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 9556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 784 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 434193 حالة، والوفاة إلى 47472.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 14.366 حالة بزيادة 30 حالة جديدة خلال يوم أمس، حسب البيانات الصادرة حتى منتصف الليل.

ويتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة مؤخرًا حول الـ30 حالة؛ حيث أبلغ عن 36 حالة إصابة في يوم 31 من يوليو و31 حالة يوم أمس.

ومن بين الـ30 إصابة الجديدة، جاءت 22 حالة من بين القادمين من الخارج، و8 حالات عدوى محلية.

وبقي عدد حالات الوفاة عند 301 حالة دون تسجيل حالات وفاة إضافية.