الكشف عن صور ومعلومات جديدة لمهاجم "كولورادو الأمريكية".. مهاجر سوري

صديق مقرب له قال: كان شخصاً طبيعياً وعانى بعض الاضطرابات

كشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، الاثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، مهاجر سوري الجنسية.

وتفصيلاً، قال صديق مقرب لمنفذ الهجوم، في اتصال لقناة "العربية"، إنه كان شخصاً طبيعياً محاطاً بالأصدقاء لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح معزولاً وانقطعت أخباره ولم يعد اجتماعياً.

أضاف "أعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقاً لكنه لم يتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي"، كما أكدت عائلته أنه كان يعاني من أمراض نفسية.

وأعلنت الشرطة الأميركية أن شاباً في 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلاً ملتحياً شبه عار ومكبلاً، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".



وتتراوح أعمار الضحايا الذين أعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح الثلاثاء بين 20 و65 عاماً.

