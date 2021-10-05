"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والشرقية ونجران

توقّع أن تشمل جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الرياض (وادي الدواسر والسليل)، والشرقية (صحراء الربع الخالي)، ونجران، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.