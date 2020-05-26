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مختص: الانتهاء من برنامج تأهيلي يعتمد المستشارين بالسلوك البشري

ضمن مبادرة تم إطلاقها لتنظيم 8 ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي

أكد المتخصص في ريادة الأعمال المهندس خالد الزيني، أنه تم الانتهاء من برنامج تأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري (دسك).

جاء ذلك عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذي حصد نتائج عالية الجودة و تقييم كلي يفوق الـ ٩٤ ٪؜ بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها لتنظيم 8 ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف المهندس الزيني أن البرنامج احتوى على ورش استمرت لمدة يومين وشملت عددًا من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، مؤكدًا، أن جميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، حيث تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة.

ولفت إلى أن البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج تكدس للقطاعات بالمملكة بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، بالإضافة إلى اتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك.

وأوضح المستشار التطويري للبرامج مازن السادات بدوره، أن قيمة المخرجات لمنسوبي البرنامج ومدى جودتها جاءت لرفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن البرنامج يتوافق مع معيارين أساسيين من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهما مجتمع حيوي بنيانه متين واقتصاد مزدهر فُرَصُهُ مُثمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص: الانتهاء من برنامج تأهيلي يعتمد المستشارين بالسلوك البشري
سبق

أكد المتخصص في ريادة الأعمال المهندس خالد الزيني، أنه تم الانتهاء من برنامج تأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري (دسك).

جاء ذلك عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذي حصد نتائج عالية الجودة و تقييم كلي يفوق الـ ٩٤ ٪؜ بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها لتنظيم 8 ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف المهندس الزيني أن البرنامج احتوى على ورش استمرت لمدة يومين وشملت عددًا من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، مؤكدًا، أن جميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، حيث تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة.

ولفت إلى أن البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج تكدس للقطاعات بالمملكة بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، بالإضافة إلى اتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك.

وأوضح المستشار التطويري للبرامج مازن السادات بدوره، أن قيمة المخرجات لمنسوبي البرنامج ومدى جودتها جاءت لرفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن البرنامج يتوافق مع معيارين أساسيين من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهما مجتمع حيوي بنيانه متين واقتصاد مزدهر فُرَصُهُ مُثمرة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:51 PM

مختص: الانتهاء من برنامج تأهيلي يعتمد المستشارين بالسلوك البشري

ضمن مبادرة تم إطلاقها لتنظيم 8 ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتخصص في ريادة الأعمال المهندس خالد الزيني، أنه تم الانتهاء من برنامج تأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري (دسك).

جاء ذلك عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذي حصد نتائج عالية الجودة و تقييم كلي يفوق الـ ٩٤ ٪؜ بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها لتنظيم 8 ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف المهندس الزيني أن البرنامج احتوى على ورش استمرت لمدة يومين وشملت عددًا من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، مؤكدًا، أن جميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، حيث تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة.

ولفت إلى أن البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج تكدس للقطاعات بالمملكة بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، بالإضافة إلى اتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك.

وأوضح المستشار التطويري للبرامج مازن السادات بدوره، أن قيمة المخرجات لمنسوبي البرنامج ومدى جودتها جاءت لرفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن البرنامج يتوافق مع معيارين أساسيين من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهما مجتمع حيوي بنيانه متين واقتصاد مزدهر فُرَصُهُ مُثمرة.

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