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مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران

على طريق "ثجر- المحمدية"

فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية

المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.

فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران
سبق

فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية

المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.

فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:47 PM

مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران

على طريق "ثجر- المحمدية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية

المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.

فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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