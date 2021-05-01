مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران
على طريق "ثجر- المحمدية"
فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية
المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.
فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-01
فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية
المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.
فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:47 PM
مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران
على طريق "ثجر- المحمدية"
فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية
المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.
فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".