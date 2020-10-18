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المكسيك تسجّل 355 وفاة جديدة و5447 إصابة إضافية بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 847108 والضحايا 86059

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم السبت، إنها سجّلت 5447 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و355 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجّل 355 وفاة جديدة و5447 إصابة إضافية بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم السبت، إنها سجّلت 5447 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و355 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:26 AM

المكسيك تسجّل 355 وفاة جديدة و5447 إصابة إضافية بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 847108 والضحايا 86059

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم السبت، إنها سجّلت 5447 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و355 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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