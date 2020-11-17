اعتماد الهيئة الشرعية يؤخر حسم قضية وفاة الطفلة "جنى" منذ عامين

والدها: اللجنة أدانت طبيباً وممرضتين

ناشد مواطن بالمخواة إنهاء قضية طفلته التي توفيت في مستشفى الملك فهد منذ قرابة سنتين بخطأ طبي أكدته اللجنة، إلا أن عدم اعتماد هيئة صحية شرعية بالمنطقة أجّل الترافع والبت في القضية، للحكم فيها وإنهائها برغم مرور 21 شهراً على الوفاة حتى الآن.

وقال والد الطفلة "جنى" لـ"سبق": "ولدت طفلتي في مطلع جمادى الآخرة في مستشفى المخواة ولادةً طبيعية، وأثناء الولادة حدثت أخطاء طبية، فتمت إحالتها لمستشفى الملك فهد بعد 6 ساعات من الولادة، وأدخلت العناية المركزة بالباحة التي أصيبت بالتهاب في الدم، وفشل في الكلى وبكتيريا في الدم، وتليف في الرئة وضمور في الدماغ".

وأضاف: "ما لبثت أن توفيت بعد 27 يوماً من الولادة، فقدمت شكوى عن طريق 937 فتم تشكيل لجنة من متابعة الباحة، وتم فيها إدانة طبيب وممرضتين من مستشفى المخواة، والتي وجدت أخطاء كبيرة في الملف، منها أن والدتها سبق لها إجراء عمليتين وإجهاض مواليد، وذلك غير صحيح بتاتاً".

وتابع: "أحيلت المعاملة للهيئة الصحية الشرعية بالباحة عام 1439، ليفصلوا بيننا وبمراجعتهم المستمرة كانت إجاباتهم واحدة، أنه علينا الانتظار لحين تكوين الهيئة، وأنني لست الوحيد، ولكن علينا الانتظار، وأن هناك من سبقني بسنوات، ولكن اعتماد الهيئة ما زال معلقاً للبتّ في القضايا".

وقال الأب: "أناشد سمو أمير المنطقة، ووزير الصحة والمسؤولين اعتماد الهيئة للحكم في القضايا المعلقة منذ سنوات؛ أسوةً بالمناطق الأخرى".

"سبق" عرضت الشكوى على المتحدث باسم "صحة الباحة" ماجد الشطي، منذ ما يزيد على 10 أيام، حيث وعد بالتوضيح سينشر حال وروده.