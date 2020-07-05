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حصيلة قتلى الاحتجاجات الإثيوبية ترتفع إلى 156

بينهم 145 مدنياً و11 عسكرياً

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني إقليمي بارز في إثيوبيا، اليوم (الأحد)، أن عدد الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال المغني هاشالو هونديسا قفز إلى 156 من حصيلة مبدئية بلغت 80 قتيلا.

أوضح مدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا جبريل محمد، أن تلك الحصيلة هي للقتلى في منطقة أوروميا فقط، التي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.

وبين "محمد" أن 145 من القتلى مدنيون، بينما لقي 11 من أفراد قوات الأمن حتفهم.

ولفت إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرًا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون علاجًا في المستشفيات.

وخرجت الاحتجاجات إثر اغتيال المغني هاشالو هونديسا مساء الاثنين الماضي، وامتدت تلك الاحتجاجات من أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة بها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة قتلى الاحتجاجات الإثيوبية ترتفع إلى 156
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني إقليمي بارز في إثيوبيا، اليوم (الأحد)، أن عدد الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال المغني هاشالو هونديسا قفز إلى 156 من حصيلة مبدئية بلغت 80 قتيلا.

أوضح مدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا جبريل محمد، أن تلك الحصيلة هي للقتلى في منطقة أوروميا فقط، التي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.

وبين "محمد" أن 145 من القتلى مدنيون، بينما لقي 11 من أفراد قوات الأمن حتفهم.

ولفت إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرًا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون علاجًا في المستشفيات.

وخرجت الاحتجاجات إثر اغتيال المغني هاشالو هونديسا مساء الاثنين الماضي، وامتدت تلك الاحتجاجات من أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة بها.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
06:02 PM

حصيلة قتلى الاحتجاجات الإثيوبية ترتفع إلى 156

بينهم 145 مدنياً و11 عسكرياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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988

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني إقليمي بارز في إثيوبيا، اليوم (الأحد)، أن عدد الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال المغني هاشالو هونديسا قفز إلى 156 من حصيلة مبدئية بلغت 80 قتيلا.

أوضح مدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا جبريل محمد، أن تلك الحصيلة هي للقتلى في منطقة أوروميا فقط، التي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.

وبين "محمد" أن 145 من القتلى مدنيون، بينما لقي 11 من أفراد قوات الأمن حتفهم.

ولفت إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرًا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون علاجًا في المستشفيات.

وخرجت الاحتجاجات إثر اغتيال المغني هاشالو هونديسا مساء الاثنين الماضي، وامتدت تلك الاحتجاجات من أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة بها.

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