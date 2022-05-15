"كورونا في مكة".. محافظتان خاليتان من الفيروس و"أم الدوم" و"ظلم" تتعافيان

7706 حالات تماثلت للشفاء مقابل 11603 حالات تتلقى الرعاية بالمنطقة

بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، 7706 حالات، من أصل 19051 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، لا تزال 11603 حالات نشطة في مكة المكرمة ومحافظاتها تتلقى الرعاية الطبية، من أصل 27535 حالة نشطة على مستوى المملكة.

وبحسب الموقع الإلكتروني المخصص لرصد حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة؛ فإن محافظتيْ الجموم ورنية لم تسجلا حالة حتى الآن، فيما تعافت أم الدوم ومركز ظلم من فيروس كورونا المستجد.

وتوزعت حالات التعافي الـ 7706 على كل من العاصمة المقدسة بـ 4507، وجدة بـ 2884، والطائف بـ 269 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على 12 محافظة ومركزًا وقرية في المنطقة.