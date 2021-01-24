"الفيصل" يُكرم الفائزين بجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

جاء ذلك لدى استقباله مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتحفيظ بمكة

‬كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أبناء المنطقة.

جاء ذلك لدى استقبال سموّه في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة الدكتور هاشم حريري يرافقه أعضاء المجلس.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية، المتضمن أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية، فيما استمع سموّه إلى تلاوة من الطالبين الفائزين، وهما عبدالله عبدالرحمن شالوالة الفائز بالمركز الأول في فرع القراءات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأنس بن فهد الذبياني الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول كامل القرآن وتفسيره على مستوى المنطقة.

وهنّأ أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والطالبين الفائزين بحصدهما المراكز الأولى، سائلاً الله تعإلى أن يوفقهما للعمل بالقرآن الكريم، وأن يكون لهما الأثر في نشر علومه.

كما قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والطالبان الفائزان شكرهم لسمو أمير المنطقة على عنايته ورعايته لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.