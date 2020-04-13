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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

متحدث "الصحة": العلاجات الموجودة اليوم ليست موجهة لـ"كورونا".. تخفف الأعراض

نصح باستخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات في توصيل الطلبات للمنزل

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن العلاجات الموجودة اليوم ليست علاجات موجهة لفيروس #كورونا، محدودة جداً في قدراتها، إنما هدفها دعم الجسم للتعامل مع الفيروس وتخفيف الأعراض.

وقال خلال الإيجاز الصحفي اليومي: نتأمل ونستبشر في قادم الأيام بوجود علاج مخصص لفيروس #كورونا.

ونصح متحدث #وزارة_الصحة باستخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في توصيل الطلبات للمنزل.

وقال: اترك مسافة آمنة بينك وبين مندوب التوصيل، أو دعه يترك الأغراض عند باب المنزل ثم استلمها، وابتعد عن استخدام الدفع بالنقد، واستبدلها بالدفع عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتابع: بعد استلام طلباتك من المندوب، لا تنقلها في أكثر من مكان، بل ضعها في موقع واحد؛ لتعقيمها وتنظيفها، ومنذ استلام طلبك وحتى التخلص من الأكياس، انتبه من لمس الفم أو الأنف أو العين، حتى الانتهاء من كل الخطوات الاحترازية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": العلاجات الموجودة اليوم ليست موجهة لـ"كورونا".. تخفف الأعراض
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن العلاجات الموجودة اليوم ليست علاجات موجهة لفيروس #كورونا، محدودة جداً في قدراتها، إنما هدفها دعم الجسم للتعامل مع الفيروس وتخفيف الأعراض.

وقال خلال الإيجاز الصحفي اليومي: نتأمل ونستبشر في قادم الأيام بوجود علاج مخصص لفيروس #كورونا.

ونصح متحدث #وزارة_الصحة باستخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في توصيل الطلبات للمنزل.

وقال: اترك مسافة آمنة بينك وبين مندوب التوصيل، أو دعه يترك الأغراض عند باب المنزل ثم استلمها، وابتعد عن استخدام الدفع بالنقد، واستبدلها بالدفع عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتابع: بعد استلام طلباتك من المندوب، لا تنقلها في أكثر من مكان، بل ضعها في موقع واحد؛ لتعقيمها وتنظيفها، ومنذ استلام طلبك وحتى التخلص من الأكياس، انتبه من لمس الفم أو الأنف أو العين، حتى الانتهاء من كل الخطوات الاحترازية.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:06 PM

متحدث "الصحة": العلاجات الموجودة اليوم ليست موجهة لـ"كورونا".. تخفف الأعراض

نصح باستخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات في توصيل الطلبات للمنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن العلاجات الموجودة اليوم ليست علاجات موجهة لفيروس #كورونا، محدودة جداً في قدراتها، إنما هدفها دعم الجسم للتعامل مع الفيروس وتخفيف الأعراض.

وقال خلال الإيجاز الصحفي اليومي: نتأمل ونستبشر في قادم الأيام بوجود علاج مخصص لفيروس #كورونا.

ونصح متحدث #وزارة_الصحة باستخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في توصيل الطلبات للمنزل.

وقال: اترك مسافة آمنة بينك وبين مندوب التوصيل، أو دعه يترك الأغراض عند باب المنزل ثم استلمها، وابتعد عن استخدام الدفع بالنقد، واستبدلها بالدفع عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتابع: بعد استلام طلباتك من المندوب، لا تنقلها في أكثر من مكان، بل ضعها في موقع واحد؛ لتعقيمها وتنظيفها، ومنذ استلام طلبك وحتى التخلص من الأكياس، انتبه من لمس الفم أو الأنف أو العين، حتى الانتهاء من كل الخطوات الاحترازية.

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