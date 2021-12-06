"مدينة المستقبل" تتيح تَملك الأراضي بدفعة أولى 10% فقط

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70%

في اتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وبهدف تسهيل عملية تملك المواطنين للأراضي السكنية المطورة؛ جاء توقيع شركة المزيني العقارية مع بنك البلاد لتمويل منتج الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، والتي أتاحت للعملاء فرصة دفع 10% فقط من قيمة الأرض، والمتبقي على شكل أقساط شهرية.

ويهدف المشروع من خلال هذه الاتفاقية إلى إضافة حلول تمويلية متنوعة تسهيلًا للعملاء؛ بحيث يمكن الاستفادة من تمويل البناء الذاتي من الجهة الممولة، بالإضافة إلى تمويل الأرض، كما تأتي هذه الاتفاقية بين "المزيني العقارية" وبنك البلاد؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70%.

وتُعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية الرائدة في الرياض والتي توفر الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويقام المشروع على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، ويضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، تشتمل على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات) بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.

ويوفر المشروع الذي يمتاز بموقعه الريادي وقربه من المناطق والمواقع الحيوية، مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء؛ حيث تُعد رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة (تسجيل البيانات، الاطلاع على المخططات، ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات).