النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدينة المستقبل" تتيح تَملك الأراضي بدفعة أولى 10% فقط

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70%

في اتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وبهدف تسهيل عملية تملك المواطنين للأراضي السكنية المطورة؛ جاء توقيع شركة المزيني العقارية مع بنك البلاد لتمويل منتج الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، والتي أتاحت للعملاء فرصة دفع 10% فقط من قيمة الأرض، والمتبقي على شكل أقساط شهرية.

ويهدف المشروع من خلال هذه الاتفاقية إلى إضافة حلول تمويلية متنوعة تسهيلًا للعملاء؛ بحيث يمكن الاستفادة من تمويل البناء الذاتي من الجهة الممولة، بالإضافة إلى تمويل الأرض، كما تأتي هذه الاتفاقية بين "المزيني العقارية" وبنك البلاد؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70%.

وتُعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية الرائدة في الرياض والتي توفر الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويقام المشروع على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، ويضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، تشتمل على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات) بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.

ويوفر المشروع الذي يمتاز بموقعه الريادي وقربه من المناطق والمواقع الحيوية، مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء؛ حيث تُعد رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة (تسجيل البيانات، الاطلاع على المخططات، ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدينة المستقبل" تتيح تَملك الأراضي بدفعة أولى 10% فقط
سبق

في اتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وبهدف تسهيل عملية تملك المواطنين للأراضي السكنية المطورة؛ جاء توقيع شركة المزيني العقارية مع بنك البلاد لتمويل منتج الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، والتي أتاحت للعملاء فرصة دفع 10% فقط من قيمة الأرض، والمتبقي على شكل أقساط شهرية.

ويهدف المشروع من خلال هذه الاتفاقية إلى إضافة حلول تمويلية متنوعة تسهيلًا للعملاء؛ بحيث يمكن الاستفادة من تمويل البناء الذاتي من الجهة الممولة، بالإضافة إلى تمويل الأرض، كما تأتي هذه الاتفاقية بين "المزيني العقارية" وبنك البلاد؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70%.

وتُعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية الرائدة في الرياض والتي توفر الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويقام المشروع على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، ويضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، تشتمل على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات) بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.

ويوفر المشروع الذي يمتاز بموقعه الريادي وقربه من المناطق والمواقع الحيوية، مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء؛ حيث تُعد رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة (تسجيل البيانات، الاطلاع على المخططات، ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات).

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:47 AM

"مدينة المستقبل" تتيح تَملك الأراضي بدفعة أولى 10% فقط

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,917

في اتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وبهدف تسهيل عملية تملك المواطنين للأراضي السكنية المطورة؛ جاء توقيع شركة المزيني العقارية مع بنك البلاد لتمويل منتج الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، والتي أتاحت للعملاء فرصة دفع 10% فقط من قيمة الأرض، والمتبقي على شكل أقساط شهرية.

ويهدف المشروع من خلال هذه الاتفاقية إلى إضافة حلول تمويلية متنوعة تسهيلًا للعملاء؛ بحيث يمكن الاستفادة من تمويل البناء الذاتي من الجهة الممولة، بالإضافة إلى تمويل الأرض، كما تأتي هذه الاتفاقية بين "المزيني العقارية" وبنك البلاد؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70%.

وتُعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية الرائدة في الرياض والتي توفر الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويقام المشروع على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، ويضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، تشتمل على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات) بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.

ويوفر المشروع الذي يمتاز بموقعه الريادي وقربه من المناطق والمواقع الحيوية، مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء؛ حيث تُعد رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة (تسجيل البيانات، الاطلاع على المخططات، ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,551
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة