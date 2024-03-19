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"فلامنجو" البرازيلي: العينة الثانية لـ"خيسوس" سلبية في اختبار فيروس "كورونا"

كشف فلامنجو البرازيلي تفاصيل الحالة الطبية للمدرب البرتغالي "خيسوس" في بيان رسمي أكد خلاله سلبية الاختبار من فيروس "كورونا"، الذي خضع له المدرب وعدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العينة الثانية للكشف جاءت سلبية.

وكان "خيسوس" قد أكد عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" أنه أصيب بفيروس "كورونا"، وأكد النادي أنه سيخضع لاختبار جديد.

يُذكر أن المدرب البرتغالي قد أكد عدم رضاه عن استمرار إقامة مباريات كرة القدم في البرازيل؛ بسبب فيروس "كورونا" الذي يهدد العالم.

وكان "خيسوس" قد حقق تجربة ناجحة في الخليج، وتحديداً أثناء قيادة الهلال السعودي.

المدرب البرتغالي خيسوس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فلامنجو" البرازيلي: العينة الثانية لـ"خيسوس" سلبية في اختبار فيروس "كورونا"
سبق

كشف فلامنجو البرازيلي تفاصيل الحالة الطبية للمدرب البرتغالي "خيسوس" في بيان رسمي أكد خلاله سلبية الاختبار من فيروس "كورونا"، الذي خضع له المدرب وعدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العينة الثانية للكشف جاءت سلبية.

وكان "خيسوس" قد أكد عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" أنه أصيب بفيروس "كورونا"، وأكد النادي أنه سيخضع لاختبار جديد.

يُذكر أن المدرب البرتغالي قد أكد عدم رضاه عن استمرار إقامة مباريات كرة القدم في البرازيل؛ بسبب فيروس "كورونا" الذي يهدد العالم.

وكان "خيسوس" قد حقق تجربة ناجحة في الخليج، وتحديداً أثناء قيادة الهلال السعودي.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:48 PM

"فلامنجو" البرازيلي: العينة الثانية لـ"خيسوس" سلبية في اختبار فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف فلامنجو البرازيلي تفاصيل الحالة الطبية للمدرب البرتغالي "خيسوس" في بيان رسمي أكد خلاله سلبية الاختبار من فيروس "كورونا"، الذي خضع له المدرب وعدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العينة الثانية للكشف جاءت سلبية.

وكان "خيسوس" قد أكد عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" أنه أصيب بفيروس "كورونا"، وأكد النادي أنه سيخضع لاختبار جديد.

يُذكر أن المدرب البرتغالي قد أكد عدم رضاه عن استمرار إقامة مباريات كرة القدم في البرازيل؛ بسبب فيروس "كورونا" الذي يهدد العالم.

وكان "خيسوس" قد حقق تجربة ناجحة في الخليج، وتحديداً أثناء قيادة الهلال السعودي.

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