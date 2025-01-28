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"عطاء" الأفلاج ينظم لقاءً توعوياً صحياً لـ35 طالباً

بخصوص التصدي لكورونا ومتحوراته

نظم نادي "عطاء" بلجنة تنمية الأفلاج، برنامجاً توعوياً صحياً لـ35 طالباً، بالتعاون مع مستشفى الأفلاج العام.

ويأتي البرنامج الذي نفذه مدير مكافحة العدوى بمستشفى الأفلاج العام، د.سليم رسلان، بهدف التوعية الصحية للتصدي لفيروس كورونا ومتحوراته، والتقيد بالاحتياطات الوقائية لمواجهته.

وقال المشرف على برامج نادي عطاء، مبارك الدويان: إن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض، والأخذ بالاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس من خلال التوعية وتقديم النصائح وتثقيف النشء باتباع العادات الصحية السليمة للوقاية منه.

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"عطاء" الأفلاج ينظم لقاءً توعوياً صحياً لـ35 طالباً
سبق

نظم نادي "عطاء" بلجنة تنمية الأفلاج، برنامجاً توعوياً صحياً لـ35 طالباً، بالتعاون مع مستشفى الأفلاج العام.

ويأتي البرنامج الذي نفذه مدير مكافحة العدوى بمستشفى الأفلاج العام، د.سليم رسلان، بهدف التوعية الصحية للتصدي لفيروس كورونا ومتحوراته، والتقيد بالاحتياطات الوقائية لمواجهته.

وقال المشرف على برامج نادي عطاء، مبارك الدويان: إن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض، والأخذ بالاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس من خلال التوعية وتقديم النصائح وتثقيف النشء باتباع العادات الصحية السليمة للوقاية منه.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
05:29 PM

"عطاء" الأفلاج ينظم لقاءً توعوياً صحياً لـ35 طالباً

بخصوص التصدي لكورونا ومتحوراته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظم نادي "عطاء" بلجنة تنمية الأفلاج، برنامجاً توعوياً صحياً لـ35 طالباً، بالتعاون مع مستشفى الأفلاج العام.

ويأتي البرنامج الذي نفذه مدير مكافحة العدوى بمستشفى الأفلاج العام، د.سليم رسلان، بهدف التوعية الصحية للتصدي لفيروس كورونا ومتحوراته، والتقيد بالاحتياطات الوقائية لمواجهته.

وقال المشرف على برامج نادي عطاء، مبارك الدويان: إن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض، والأخذ بالاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس من خلال التوعية وتقديم النصائح وتثقيف النشء باتباع العادات الصحية السليمة للوقاية منه.

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