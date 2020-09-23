رئيس مجلس الجمعيات الأهلية يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90

قال: نستلهم ما بذله الآباء من بطولات وجهود مخلصة لتأسيس هذا الكيان العظيم

هنأ رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالسعودية، الدكتور سعدون بن سعد السعدون، القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وتقدَّم أصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء المجلس، بأجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ، وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، داعيًا الله – عز وجل - أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليها نعمه الظاهرة والباطنة.

وتفصيلاً، أكد "السعدون" أن اليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة علينا، وهي جديرة بالفخر والاعتزاز، وفيه نستلهم ما بذله الآباء من بطولات وجهود مخلصة وصادقة في سبيل تأسيس هذا الكيان العظيم "المملكة العربية السعودية" منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، ومَن جاء من بعده من أبنائه البررة – رحمهم الله جميعًا –، الذين ساروا على نهجه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وولي عهده الأمين – حفظه الله – الذي تنعم فيه بلادنا بأمن وأمان واستقرار وبناء وتطور وازدهار في كل مناحي الحياة.

وأضاف: إن القطاع الخيري في بلادنا شهد تطورًا ملحوظًا في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله -. مثمنًا الدعم اللامحدود الذي تقدمه للقطاع الخيري، ومشيدًا بالاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمجلس الجمعيات الأهلية والقطاع الخيري عمومًا من خلال الدعم الكبير لتطويره وتمكينه؛ بوصفه شريكًا مهمًّا في التنمية الشاملة والمتوازنة.

وأشار إلى ما جاء في رؤية السعودية 2030 من اهتمام بهذا القطاع، واعتباره ركيزة من ركائز التنمية في البلاد؛ إذ تسعى إلى رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %. مبينًا أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الهيئة العامة للأوقاف يهدف للعمل على دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، إضافة إلى تطبيق أنظمة التقنية ومبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تمكين هذا القطاع وتحقيق أهداف الرؤية.

وقال إن المجلس يعمل على تحقيق تلك الأهداف والغايات، مؤكدًا سعيه إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يسهم في تعزيز الثقة به.