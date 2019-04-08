"التجارة" تستدعي 460 مكيف سبيليت "AUXIER"
لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 460 مكيف سبيليت "AUXIER" للطراز (AXR 24CH).
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
"التجارة" تستدعي 460 مكيف سبيليت "AUXIER"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-08
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 460 مكيف سبيليت "AUXIER" للطراز (AXR 24CH).
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:40 PM
"التجارة" تستدعي 460 مكيف سبيليت "AUXIER"
لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 460 مكيف سبيليت "AUXIER" للطراز (AXR 24CH).
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.