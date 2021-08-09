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بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط

الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط، طبقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت قيادة "التحالف"، إن الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكّد "التحالف" أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط
سبق

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط، طبقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت قيادة "التحالف"، إن الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكّد "التحالف" أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:24 AM

بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط

الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,154

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط، طبقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت قيادة "التحالف"، إن الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكّد "التحالف" أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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